La AEMET lo confirma: así será el tiempo en la Comunidad Valenciana este Viernes Santo

La AEMET ha confirmado el tiempo en la Comunidad Valenciana para este Viernes Santo. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que este 3 de abril será un día soleado en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. También habrá una pequeña bajada de las temperaturas mínimas y un aumento de las máximas en el interior. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este Viernes Santo.

En la Comunidad Valenciana reinará el buen tiempo en este Viernes Santo, día festivo nacional y en este territorio. Las procesiones se podrán celebrar durante todo el día bajo un cielo poco nuboso, despejado y soleado en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Después de varios días de alertas amarillas por viento en el norte de la zona, la AEMET ha dejado claro que en el tercio norte habrá «viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte a primeras horas en el interior, disminuyendo a flojo al final del día».

«En el resto, viento flojo de dirección variable, con intervalos de componente norte moderado a primeras horas», ha avisado la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este Viernes Santo. Así que no se esperan fuertes rachas de viento después de varios días de rachas de hasta 90 km/h en la provincia de Castellón.

Por lo que respecta a las temperaturas, la zona más cálida de la Comunidad Valenciana en este Viernes Santo será Requena, en el interior de la provincia de Valencia, donde se llegará a los 23 ºC. En la capital se llegará a máximas de 22 ºC y la mínima será de 11 ºC. En la provincia de Alicante, en la capital se llegará a los 19 ºC y en Orihuela se tocarán los 22 ºC. En Castellón capital la máxima será de 21 ºC, mientras que en el interior se llegará a la mínima de toda la Comunidad Valenciana, ya que los termómetros bajarán a los 4 ºC en Morella.

El tiempo en Viernes Santo en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET para este Viernes Santo en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. En el tercio norte, viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte a primeras horas en el interior, disminuyendo a flojo al final del día; en el resto, viento flojo de dirección variable, con intervalos de componente norte moderado a primeras horas.