La DGT lo confirma: instalan dos nuevos radares en la Comunidad Valenciana y ya están multando

La vigilancia en carretera se intensifica en la Comunidad Valenciana. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado dos nuevos radares en la provincia de Valencia que ya han comenzado a multar a los conductores que superan los límites de velocidad.

Los nuevos dispositivos se encuentran ubicados en dos vías muy transitadas del área metropolitana:

La CV-30: aquí es donde se ha instalado el radar de tramo.

aquí es donde se ha instalado el La CV-400: aquí es donde se encuentra el radar fijo.

Se trata de dos carreteras clave en la circulación diaria, especialmente en accesos y desvíos de la ciudad.

Sanciones a los conductores

Como es ya habitual, estos radares comenzaron funcionando a modo informativo, sin imponer multas o sanciones.

Sin embargo, ese periodo de «prueba» ya ha terminado y ahora ya sancionan los excesos de velocidad, por lo que los conductores deberán extremar la precaución.

¿Cómo funcionan?

El radar fijo se encarga de controlar la velocidad en un punto concreto, mientras que el radar de tramo mide la velocidad media entre dos puntos de una carretera.

Este último sistema es especialmente el más eficaz, ya que evita que los conductores reduzcan la velocidad solo en zonas puntuales.

Reducir accidentes

Desde la DGT insisten en que los radares no tienen un objetivo recaudatorio, sino preventivo.

El exceso de velocidad sigue siendo uno de los principales factores de los accidentes de tráfico en las carreteras españolas, por lo que el objetivo es reducir de manera considerable la siniestralidad en vías con una alta circulación.

Plan nacional

La activación de estos radares forma parte del plan de la DGT para reforzar el control de velocidad a los conductores en toda España.

En total, en lo que llevamos de año se han puesto en implementación 33 radares fijos y de tramo en distintas comunidades autónomas, incluyendo la Comunidad Valenciana.

Durante el primer mes, los infractores recibían únicamente una notificación, pero cuando ese periodo ha finalizado, los dispositivos han pasado a multar de una forma efectiva.