Hace apenas unos años, los debates que hoy bloquean la electrificación en buena parte de Europa también formaban parte de la conversación automovilística de un pequeño país del norte del continente que ahora no adopta los coches de combustión.

La autonomía insuficiente, el precio desorbitado del vehículo eléctrico, la escasez de puntos de recarga o la incapacidad de las baterías para soportar inviernos extremos ocupaban titulares y generaban dudas. Ese país ha dejado de tener esos problemas. No porque los haya resuelto a medias. Sino porque los ha superado por completo.

Los datos que acaba de publicar el Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico por Carretera (OFV) lo certifican de forma contundente: en mayo de 2026 se matricularon 15.560 turismos nuevos en Noruega. De ellos, 15.210 fueron vehículos eléctricos. Una cuota del 97,8%. En el acumulado de enero a mayo, esa cifra sube al 98% de todas las nuevas matriculaciones registradas en el país.

Sólo 350 de combustión

Los coches de combustión no han desaparecido del parque circulante noruego, pero en el canal de venta de vehículos nuevos ha quedado reducido a una cifra que ya no admite debate: apenas 350 unidades en mayo. La transición, en sentido estricto, ha terminado.

El camino hasta aquí no fue inmediato. Noruega comenzó a construir su ventaja hace más de una década con un sistema de incentivos fiscales, ventajas de circulación y una red de infraestructura de recarga diseñada para eliminar las principales barreras de entrada al vehículo eléctrico.

En enero de 2026, con el mercado ya claramente dominado por la electrificación, el país registró la cifra más baja de coches diésel y de gasolina vendidos en un mes de enero en toda su historia.

En abril, la cuota de vehículos eléctricos rozó el 99%. En mayo se situó en el 97,8%. Y en el conjunto de 2025, los coches eléctricos ya representaron el 95% de las nuevas matriculaciones. La coherencia de esa tendencia a lo largo del tiempo es lo que distingue el caso noruego: no es un pico puntual, sino el resultado consolidado de una política de incentivos aplicada con consistencia.

Un mercado maduro

El propio OFV ha sido explícito: el mercado noruego de coches nuevos es «ahora casi totalmente eléctrico». La consecuencia directa es que la competencia entre fabricantes ha cambiado de terreno. Ya no se trata de convencer al comprador de que el vehículo eléctrico es una alternativa válida.

El debate ha pasado a ser el de cualquier mercado convencional: precio, autonomía, espacio interior, plazos de entrega y condiciones de financiación. El director general del OFV, Geir Inge Stokke, lo ha formulado con precisión: «En un mercado donde casi todos los coches nuevos son eléctricos, la competencia se vuelve más dura. Ya no basta con tener un buen modelo eléctrico: hay que construir una cartera amplia que cubra distintas necesidades, precios y perfiles de comprador.»

Tesla, Toyota y la madurez del mercado

En este escenario, Tesla recuperó el liderazgo en mayo gracias a un fuerte repunte del Model Y en los últimos días del mes, con una cuota cercana al 21,5% del total de ventas.

Detrás, Toyota se posicionó como segundo fabricante más vendido, con el Urban Cruiser, el C-HR+ y el bZ4X entre los diez modelos más matriculados. Volkswagen colocó también tres modelos en el top diez: el ID.4, el ID.3 y el ID.7.

El OFV ha identificado además diferencias relevantes en los perfiles de comprador. Los clientes que eligen la marca de Elon Musk tienen una edad media de 43 años; los de Toyota, 63. La electrificación, al madurar como mercado, está alcanzando segmentos que hasta hace poco no habían dado el paso al vehículo eléctrico.

Más ventas en mayo

El volumen total de matriculaciones en mayo fue un 9,1% superior al del mismo mes de 2025. Sin embargo, en el acumulado de los cinco primeros meses el mercado registra una caída del 5,8%: 53.846 turismos nuevos frente a los 57.142 del mismo periodo de 2025.

Los factores son económicos —tipos de interés, costes domésticos y menor confianza del consumidor— y no han alterado la distribución por tecnologías. El vehículo eléctrico sigue absorbiendo prácticamente toda la demanda nueva, incluso en un contexto de menor volumen total.

El mercado de segunda mano

El mercado de ocasión noruego ofrece en mayo una fotografía diferente. De los 41.625 cambios de titularidad registrados, los coches de combustión sumaron 24.642 unidades —el 59,2% del total—, con el diésel como tecnología dominante (34%) seguido de la gasolina (25,2%). El vehículo eléctrico alcanzó el 27,7% de las transacciones, y los híbridos —enchufables y autorrecargables— representaron el 13,1% restante.

La explicación es estructural: el parque circulante acumula décadas de coches de combustión todavía en uso. Lo significativo es la tendencia: en el acumulado del año, el eléctrico ya es la tecnología dominante en segunda mano, con una cuota del 34,4%. Lo que el canal nuevo produce hoy, el mercado de ocasión lo hereda mañana.

Un espejo incómodo para Europa

En España, donde las ayudas fiscales al vehículo eléctrico corporativo no cubren ni la mitad de la diferencia de precio frente a un modelo de gasolina equivalente —según el informe Good Tax Guide 2026 de Transport & Environment—, el camino hacia ese escenario sigue siendo largo.

Lo que Noruega certifica en 2026 es que el debate sobre si el vehículo eléctrico puede convertirse en el estándar del mercado está cerrado, dejando para la historia los coches de combustión. La pregunta real es cuánto tiempo quiere cada país tardar en llegar hasta ahí.