Cambio en el tiempo en la Comunidad Valenciana: la AEMET lo confirma

Cambio en el tiempo de la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado que el sol deja paso a las nubes en algunos puntos de Alicante y Valencia en este martes 7 de abril. «Intervalos nubosos avanzando de oeste a este», avisa la Agencia Estatal de Meteorología, que también dice en su página web oficial que habrá pocas variaciones en las temperaturas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la AEMET y el cambio en el tiempo para la Comunidad Valenciana.

Este martes 7 de abril vuelve a ser un día laborable en la Comunidad Valenciana a pesar de ser un día no lectivo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Después de un fin de semana de verano y un lunes de Pascua marcado por las buenas temperaturas, para esta jornada llega un cambio en el tiempo confirmado por la AEMET: el sol dejará paso a las nubes conforme pasen las horas.

«Intervalos nubosos avanzando de oeste a este. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso en zonas de interior y sin cambios en el resto», ha dicho la AEMET sobre el tiempo de este martes 7 de abril en la Comunidad Valenciana. Así, los puntos más cálidos del Mediterráneo para el día de hoy serán Orihuela y Requena, en el interior de Valencia, donde los termómetros llegarán a los 25 ºC en algunos puntos del día.

En la provincia de Alicante, durante el día también se llegarán a los 24 ºC en ciudades como Elche o Alcoy, mientras que en la capital la máxima será de 21 ºC durante el día y la mínima bajará a 12 ºC. En la provincia de Valencia, en la capital, se llegará hasta 21 ºC con mínimas de 11 º durante la madrugada. En Castellón, la máxima será de 22 ºC durante el día. En el interior, a pesar del cielo nuboso, la mínima se quedará en 8 °C.

Cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para el martes 7 de abril:

Intervalos nubosos avanzando de oeste a este. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso en zonas de interior y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a flojo del este, con intervalos de moderado del nordeste en el litoral de Alicante.