Sigue el ‘verano’ en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma temperaturas de 30 grados este lunes

La Comunidad Valenciana vivirá otro día de verano este lunes 20 de abril. La AEMET ha confirmado que las temperaturas seguirán en ligero ascenso en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, donde se llegará hasta los 30 grados. La Agencia Estatal de Meteorología no ha descartado algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde en el tercio norte. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana vivirá otro día de calor en este lunes 20 de abril, en el que será otro día de verano en el Mediterráneo. La AEMET ha confirmado temperaturas incluso de 30 grados en la provincia de Alicante, concretamente en la ciudad de Orihuela. En Elche y Alcoy se tocarán los 27 ºC y las máximas en la capital de la Costa Blanca serán de 24 ºC durante el día. «Cielo poco nuboso o despejado; en el litoral, intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla locales a primeras horas. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia.

En Valencia los termómetros también llegarán a los 30 grados en la localidad de Onteniente. En la capital de la Comunidad Valenciana, las máximas serán de 26 ºC durante el día y las mínimas caerán hasta los 14 ºC durante la noche. «Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado», dice la AEMET sobre la presencia del viento en esta provincia durante este lunes 20 de abril.

En Castellón la máxima será de 26 ºC y en la capital los termómetros se quedarán en los 25 ºC durante las primeras horas de la tarde. La AEMET deja claro que «no se descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde». Las mínimas de la zona serán de 10 ºC en Morella, donde se llegará a los 25 ºC durante el día.

La Comunidad Valenciana se pone a 30 grados

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 20 de abril es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde; en el litoral, intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla locales a primeras horas. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado.