La AEMET confirma el giro en las temperaturas en la Comunidad Valenciana: «Aumento de las mínimas»

La AEMET ha confirmado un aumento de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este miércoles 8 de abril. La Agencia Estatal de Meteorología informa en su predicción que las mínimas se incrementarán durante este día en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. También avisa de los «intervalos nubosos» durante esta jornada y del «polvo en suspensión» en el interior. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

Este miércoles 8 de abril será otro día de buenas temperaturas en la Comunidad Valenciana. A la espera de otra DANA que podría afectar a la zona a partir del domingo, parece que la primavera se ha quedado instalada en el Mediterráneo en los días posteriores a la Semana Santa. Así que la AEMET ha confirmado un aumento de las temperaturas mínimas y máximas sin cambios en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

Esto hará que la provincia de Castellón sea uno de los puntos más cálidos de la Comunidad Valenciana, con temperaturas máximas de 24 ºC en la capital y mínimas durante la noche de 10 ºC en Morella, en el interior de la zona, que suele ser el punto más frío de toda la Comunidad Valenciana. «Probables estratos bajos y brumas en zonas del litoral por la mañana. Probable polvo en suspensión en el interior. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios», ha avisado la AEMET sobre el tiempo en esta provincia.

En Alicante también se llegará a los 24 ºC en Orihuela y a los 23 ºC en Elche a primera hora de la tarde. Las mínimas de la zona estarán en Alcoy, donde los termómetros bajarán a los 9 ºC en las horas más frías de la noche. En la capital de la Costa Blanca, la máxima será de 22 ºC y la mínima de 15 ºC. Por lo que respecta a la provincia de Valencia, la AEMET ha avisado de «viento flojo de componente este, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de Valencia». En la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 21 ºC y la mínima de 13 ºC.

Las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 8 de abril:

Intervalos nubosos. Probables estratos bajos y brumas en zonas del litoral norte y central por la mañana. Probable polvo en suspensión en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable, con intervalos de nordeste moderado en el litoral por la mañana; por la tarde tenderá en general a viento flojo de componente este, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de Valencia.