Tiene cinco letras y es de origen griego: el nombre de niña que está de moda en la Comunidad Valenciana

Los nombres de niña y de niño también se han adaptado a los nuevos tiempos y las nuevas apariciones que hacen referencia a películas, series o incluso grandes deportistas lo demuestran. En la Comunidad Valenciana se está haciendo muy popular un nombre de niña de origen griego que también es tendencia en el resto de España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nombre de origen griego perfecto para una niña.

La Comunidad Valenciana marcó un registro positivo en lo que se refiere a la natalidad en 2025, donde se dieron 35.822 nacimientos en todo el año, que suponen un incremento del 0,85% con respecto a 2024. El pasado curso fue el segundo de crecimiento después de una época de caídas prolongadas. Para entender la magnitud de estos datos, hay que saber que en el Mediterráneo nacían 40.000 niños al año hace una década.

Aunque el crecimiento de la natalidad en la Comunidad Valenciana está por debajo de la media nacional, que fue del 0,99%, lo cierto es que en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia pueden estar de enhorabuena por la tendencia alcista de los nacimientos. Uno de los primeros retos de los padres mientras el bebé está en la barriga de la mamá tiene que ver con la elección del nombre. Y ahora hay un nombre de niña de origen griego que está de moda tanto en España como en la Comunidad Valenciana.

El nombre de niña de origen griego

El nombre de niña que está de moda en la Comunidad Valenciana es Agnés, que es la forma catalana y valenciana de Inés. En griego se traduce como «casta» o «pura». Según el Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay en la Comunidad Valenciana un total de 215 mujeres que se llaman Agnés. Están repartidas de la siguiente manera:

Valencia: 118 personas.

Alicante: 74 personas.

Castellón: 23 personas.

Una curiosidad: estos números aumentan de forma significativa si quitas el acento, ya sólo se utiliza en la forma catalana o valenciana. Así que a día de hoy se contabilizan 486 mujeres que se llaman Agnes en la Comunidad Valenciana. Si buscamos el nombre Inés, encontramos que este nombre lo portan 12.634 personas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

En lo que concierne al nombre Agnés, la página web Ser Padres informa que «es un nombre que ha sido utilizado en diferentes culturas y países a lo largo de la historia» y «aunque ha tenido momentos de mayor y menor popularidad, sigue siendo un nombre apreciado por su elegancia y significado profundo». «A lo largo de diferentes idiomas y culturas, Agnes puede tener variantes y adaptaciones. Por ejemplo, en español se utiliza como Inés, en italiano como Agnese y en francés como Agnès», informa en esta web especializada.

La festividad de Santa Inés, que la historia dice que murió defendiendo su virginidad, de forma pura y casta, se celebra el 21 de junio.