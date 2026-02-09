«Con Marta, esta temporada se han nombrado ya 13 borrascas», avisa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde su cuenta de X dando a entender que estamos ante una inusual actividad climatológica en este periodo. «Es el año que más pronto se ha llegado a la letra «M»: el 5 de febrero. La más temprana hasta ahora era Myriam, nombrada el 3 de marzo de 2020″, continúa certificando la agencia meteorológica española.

Y es que la temporada 2025/2026 está registrando una actividad meteorológica excepcionalmente intensa desde su inicio el pasado mes de septiembre. Hasta el momento, el Grupo Suroeste europeo ha nombrado 13 borrascas de gran impacto, con siete de ellas concentradas únicamente desde enero de 2026. Entre las más destacadas figuran Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y la actual Marta, que está causando graves afectaciones en múltiples comunidades autónomas españolas.

Leonardo dejó aproximadamente 11.000 evacuados en Andalucía y miles de incidencias reportadas, especialmente en las provincias de Cádiz y Córdoba. Con la última, la borrasca Marta, nombrada por el servicio meteorológico portugués el pasado 6 de febrero, se ha llegado a la decimotercera de gran impacto de esta temporada. Este fenómeno ha afectado con especial virulencia al tercio sur peninsular, provocando lluvias muy abundantes en zonas ya gravemente castigadas por precipitaciones previas.

La previsión meteorológica para las próximas semanas indica que continuarán llegando a España nuevos frentes asociados a borrascas atlánticas. Las lluvias serán menos cuantiosas que las registradas a principios de febrero pero seguirán sumando litros en la mayor parte de la península. Es posible que hacia mediados de febrero las borrascas comiencen a circular por latitudes más altas, quedando las precipitaciones acotadas al norte peninsular.

Tres veces más de precipitaciones

Las acumulaciones desde el 1 de enero superan el triple del valor normal en la mayor parte del centro y sur de la península, así como en zonas del nordeste. La situación se complica por la saturación del terreno, lo que favorece la escorrentía, sumado al desbordamiento de ríos y el llenado máximo de numerosos embalses. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha advertido que «no se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes».

La AEMET confirmó la lista de 21 nombres que se iban a asignar a las borrascas de gran impacto durante la temporada 2025/2026, que comenzó el 1 de septiembre de 2025, pero entonces nadie pensaría que el abecedario meteorológico correría tan rápido a estas alturas del 2026.

El listado incluye Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

🌀 Con Marta, esta temporada se han nombrado ya 13 borrascas. ➡️Es el año que más pronto se ha llegado a la letra «M»: el 5 de febrero. La más temprana hasta ahora era Myriam, nombrada el 3 de marzo de 2020. ➡️Estudios de los episodios de este año 👉https://t.co/Oo9a5eyQkj pic.twitter.com/WXJgrnCRJr — AEMET (@AEMET_Esp) February 9, 2026

Reconocer los episodios más graves

Este sistema de nombramiento, en vigor desde 2017, facilita la comunicación del riesgo meteorológico y hace más reconocibles los episodios que pueden provocar consecuencias graves sobre la población y las infraestructuras.

La selección de nombres de borrascas y DANAS corresponde al trabajo coordinado del Grupo Suroeste europeo de nombramientos, integrado por los Servicios Meteorológicos Nacionales de Portugal (IPMA), España (AEMET), Francia (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux) y Andorra (Servei Meteorològic Nacional).

La lista alterna nombres femeninos y masculinos siguiendo un estricto orden alfabético hasta completar 21 denominaciones acordadas antes del inicio de cada temporada. Este protocolo busca mantener un equilibrio y una identificación clara que permita a la ciudadanía reconocer fácilmente cada fenómeno meteorológico de alto impacto.

Avisos naranjas y rojos

El sistema de bautizo de borrascas no se aplica a todos los fenómenos meteorológicos que atraviesan la península, según señala AEMET. Solo aquellas borrascas y DANAs que cumplan criterios específicos de gran impacto definidos por los servicios meteorológicos europeos reciben un nombre oficial.

Los requisitos establecen que debe existir previsión de emisión de avisos naranjas o rojos por vientos muy fuertes, o avisos naranjas y rojos por lluvias o nevadas acompañadas de rachas de viento intensas.

El primer servicio meteorológico que prevea emitir estos avisos de nivel naranja o rojo será el responsable de asignar el siguiente nombre disponible en la lista preestablecida para la temporada. La borrasca mantendrá el mismo nombre a lo largo de todo su ciclo de vida, independientemente de los países a los que afecte posteriormente. Los avisos asociados a vientos locales o regionales como el cierzo, la tramontana o el levante del Estrecho no se tienen en cuenta para el nombramiento.

Red meteorológica

El nombramiento de borrascas forma parte de EUMETNET, la red que coordina a los servicios meteorológicos europeos para mejorar la respuesta ante fenómenos adversos.

Además del Grupo Suroeste, existen otros grupos regionales de nombramiento en el continente: el Grupo Oeste (Reino Unido, Irlanda y Países Bajos), el Grupo Norte (Noruega, Suecia y Dinamarca), el Grupo Central y los del Mediterráneo central y oriental.

Cambio desde 2017

Antes de este sistema coordinado entre servicios meteorológicos nacionales, la Universidad Libre de Berlín era la encargada de bautizar todas las borrascas que se formaban sobre Europa.

Sin embargo, desde la temporada 2017-2018, los países del suroeste europeo adoptaron su propia lista de nombres, limitando las denominaciones únicamente a las borrascas con potencial real de causar daños importantes. Esta decisión buscaba evitar la confusión generada por el nombramiento indiscriminado de todos los sistemas meteorológicos.

Nombrar una borrasca con un identificador específico facilita enormemente la coordinación entre países y ayuda a que los mensajes de alerta lleguen a la población de forma clara. Al identificar un fenómeno meteorológico con un nombre concreto, se evita la confusión en medios de comunicación y redes sociales, además de reforzar la percepción del riesgo. La experiencia de temporadas anteriores demuestra que la población española recuerda con mayor facilidad episodios meteorológicos graves cuando han sido nombrados oficialmente.

Ejemplos históricos recientes

Filomena en enero de 2021 dejó una nevada histórica en el centro peninsular que paralizó Madrid durante varios días. Entre las borrascas más intensas señaladas por la AEMET está la bautizada como Ciarán, que en noviembre de 2023 provocó rachas de viento superiores a 150 km/h en Galicia y la cornisa cantábrica, causando importantes daños materiales.

Los servicios meteorológicos elaboran estudios oficiales para cada borrasca nombrada donde se detallan el servicio que asignó el nombre, la fecha exacta y los principales impactos.

Hasta agosto de 2026

La temporada meteorológica se prolongará hasta agosto de 2026, quedando aún pendientes nombres como Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

El periodo entre octubre y marzo suele ser climatológicamente el más activo para este tipo de fenómenos en el suroeste europeo. Las DANAs otoñales pueden dejar precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, mientras que las borrascas atlánticas del invierno traen lluvias persistentes y episodios de viento fuerte.