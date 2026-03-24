Llega a la primavera a la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma un giro radical en el tiempo

Llega la primavera a la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado un cambio en el tiempo para este martes 24 de marzo, que será un día soleado y con un aumento de las temperaturas máximas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Estas seguirán al alza durante toda la semana previa al Domingo de Ramos, que se celebra este 29 de marzo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 24 de marzo.

La primavera llegó oficialmente el viernes 20 de marzo a España, pero a la Comunidad Valenciana llegará de forma oficial este 24 de marzo. Después de un lunes marcado por las precipitaciones débiles y dispersas en Alicante, Valencia y Castellón, este martes será un día de sol y temperaturas al alza a la vera del Mediterráneo. «Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso ligero», dice la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para una jornada donde se espera un «cielo poco nuboso».

La temperatura máxima de la Comunidad Valenciana en este martes 24 de marzo estará en Valencia, donde en la capital se llegará a los 20 ºC durante las primeras horas de la tarde. En Gandía y Onteniente los termómetros subirán hasta los 18 ºC. Las mínimas de la zona volverán a estar en el interior, donde caerán hasta los 3 ºC en Requena.

En la provincia de Alicante las máximas llegarán a los 18 ºC en localidades como Orihuela y Elche. En la capital de la Costa Blanca las máximas serán de 17 ºC y las mínimas de 8 ºC durante la noche. «Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste, rolando a este en horas centrales por la tarde», dice sobre el viento que podría aparecer a las últimas horas del día en esta parte de la Comunidad Valenciana. Las mínimas de este martes 24 de marzo en la Comunidad Valenciana volverán a estar en el interior de la provincia de Castellón, donde los termómetros bajarán hasta los 1 ºC en Morella. En Castellón se alcanzará los 19 °C en las primeras horas de la tarde.

La AEMET y el tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para este martes 24 de marzo en la Comunidad Valenciana:

Poco nuboso. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso ligero. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste, rolando a este en horas centrales por la tarde.