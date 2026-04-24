Giro radical en el tiempo en la Comunidad Valenciana: lluvias y caída de las temperaturas

Cambio de tiempo total en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado el descenso de las temperaturas y lluvias durante este viernes 24 de abril en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La formación de una DANA en el mar de Alborán afectará a esta zona del este español, que se verá afectada por las lluvias durante este fin de semana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el giro radical en el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana y, además, este giro será radical. Después de una semana de verano en el Mediterráneo, la AEMET ha confirmado un desplome de las temperaturas y los chubascos para este viernes 24 de abril. Además, para las primeras horas del día sigue activada la alerta amarilla por fenómenos costeros que se producirán en el litoral sur de Alicante y que provocarán olas de hasta 3 metros en esta zona.

«Intervalos nubosos, con probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Valencia y Alicante, y que no se descartan en Castellón», avisa la AEMET sobre las lluvias que aparecerán durante este viernes 24 de abril en toda la Comunidad Valenciana. La probabilidad será del 100% en algunas zonas del interior primera hora de la mañana.

Con respecto a las temperaturas, la AEMET ha avisado de: «Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso en Valencia y Alicante y con pocos cambios en Castellón». Esto quiere decir que los termómetros bajarán hasta los 7 ºC en algunos puntos del interior de Castellón, en Morella. La máxima en la capital será de 22 ºC.

En Alicante, donde se han tocado temperaturas de 30 ºC en Orihuela, las máximas caerán hasta los 22 ºC en la misma localidad. En la capital de la Costa Blanca, la máxima será de 22 ºC y la mínima bajará hasta 14 ºC. La mínima de la zona estará en Alcoy, donde los termómetros bajarán hasta los 9 ºC. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima durante el día será de 21 ºC durante las primeras horas de la tarde y la mínima de 16 ºC.

Así será el tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este viernes 24 de abril:

Intervalos nubosos, con probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Valencia y Alicante, y que no se descartan en Castellón. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso en Valencia y Alicante y con pocos cambios en Castellón. Viento moderado del nordeste en el litoral de Alicante y viento flojo de componente este en el resto.