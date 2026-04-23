La AEMET activa la alerta amarilla en Alicante por viento y olas de 3 metros

La AEMET ha puesto en alerta amarilla a la provincia de Alicante por los fenómenos costeros que se producirán en el litoral sur. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre fuertes rachas de viento y olas de 2 a 3 metros durante este jueves 23 de abril. También ha confirmado un descenso de las temperaturas y la posibilidad de lluvias dispersas en la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el viento en la Comunidad Valenciana y la alerta amarilla por viento en la provincia de Alicante.

La Comunidad Valenciana volverá a vivir un día de tiempo inestable camino de un fin de semana donde se esperan lluvias en el Mediterráneo. Para este jueves 23 de abril, la AEMET ha decretado la alerta amarilla en la provincia de Alicante por los fenómenos costeros que se producirán en el litoral sur. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de «viento del nordeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 m» desde las 12:00 horas hasta las 23:59 horas de este jueves.

Para este jueves 23 de abril, la AEMET también ha confirmado un descenso de las temperaturas generalizadas. Por lo que respecta a la provincia de Alicante, estas se quedarán en los 26 ºC, que será la máxima que se registrará en Orihuela y Elche. En la capital, las máximas serán de 25 ºC y las mínimas de 14 ºC.

En la provincia de Valencia, la AEMET ha avisado de la posibilidad de lluvias, al menos durante las últimas horas del día. «Cielo con intervalos de nubes bajas, especialmente en el litoral a primeras y últimas horas, más persistentes en el sur, donde hay probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas mínimas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral; máximas en descenso, notable en el interior», dice la Agencia Estatal de Meteorología.

Por lo que respecta a la provincia de Castellón, también se esperan lluvias y un drástico descenso de las temperaturas que caerán hasta los 8 ºC en el interior de la provincia. En la capital, la máxima se quedará en 22 ºC.

Alerta amarilla en Alicante

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 23 de abril es la siguiente:

Cielo con intervalos de nubes bajas, especialmente en el litoral a primeras y últimas horas, más persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante, donde hay probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas mínimas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral; máximas en descenso, notable en el interior. En el litoral, viento moderado del noreste; en el interior, viento flojo a moderado de componentes este y norte.