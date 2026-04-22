Cielo poco nuboso en toda la provincia, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña. Se prevén chubascos ocasionales en el Prepirineo por la tarde, mientras que las temperaturas se mantendrán estables o en ligero ascenso. Viento flojo por la mañana, moderado del nordeste en el litoral por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 22 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes suaves que no amenazan con lluvia. Con temperaturas que rondan los 16 grados, la sensación térmica se siente un poco más fresca, pero el día promete calentar hasta alcanzar los 22 grados por la tarde. El viento soplará de forma moderada, a unos 15 km/h, lo que aportará un toque de frescura a la jornada, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan incomodar.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, iluminando la ciudad desde las 07:01, la humedad se mantendrá en niveles cómodos, sin llegar a ser pesada. Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, invitando a disfrutar de un agradable paseo al aire libre. Con la puesta del sol a las 20:38, Barcelona se despide de un día que, sin duda, será perfecto para disfrutar de la vida en sus calles.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias intensas

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un aire de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan en el horizonte, presagiando un día agitado. A medida que amanece, el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo un ambiente fresco que contrasta con la calidez habitual de esta época del año. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados, mientras que la humedad se mantendrá alta, creando una sensación térmica que podría resultar incómoda.

Por la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nublado, pero la tarde traerá consigo un cambio notable, con lluvias que podrían ser intensas y ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h. Con una probabilidad de lluvia del 80% y una sensación térmica que podría bajar hasta los 13 grados, es recomendable salir preparado: no olvides el paraguas y una chaqueta ligera para enfrentar este día impredecible.

Ambiente cálido y despejado hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:01. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 14°C, lo que hará que el ambiente se sienta fresco. La humedad relativa se situará en un 50%, lo que permitirá respirar con comodidad.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 22°C, brindando una jornada cálida y agradable. El viento soplará desde el este a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. El cielo seguirá despejado y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer que se dará a las 20:38.

Cielo alternando nubes y claros en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la tarde, el viento será suave, lo que no afectará las actividades al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un café en alguna terraza, aprovechando la tranquilidad que brinda el tiempo. Las condiciones son perfectas para realizar actividades diarias sin preocupaciones, así que no dudes en salir y disfrutar del entorno.