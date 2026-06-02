Testigos que se han olvidado del «hermanísimo»

El 19 de mayo de 2017, el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz publicó las bases para la provisión del puesto de coordinador de las actividades de sus dos conservatorios, que fue finalmente adjudicado a David, el hermano de Pedro Sánchez, justo después de que este le ganara las primarias a Susana Díaz. Ese mismo día 19 de mayo, Evaristo Valentí, que entonces ejercía como director del llamado Conservatorio Superior de Música, le envió un email a Yolanda Sánchez, la directora del otro conservatorio llamado Profesional de Música, en el que puso como asunto «el hermanísimo», adjuntando un enlace a dicha convocatoria. No hacía falta nada más, porque ambos sabían perfectamente de lo que estaban hablando, igual que todos sabemos interpretar el asunto de ese email sabiendo lo que ocurrió después.

Este lunes, ambos ex directores, cuyas actividades debería coordinar «el hermanísimo», declararon como testigos en el juicio que se está desarrollando en la Audiencia Provincial de Badajoz por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, en relación con dicha contratación. Y el mejor resumen que se podría hacer de ambas declaraciones sería decir que de repente se han olvidado de todo y ya no se acuerdan de nada. Evaristo, que ya ha dejado de ser director, pero sigue siendo profesor de guitarra en el conservatorio de la diputación socialista de Badajoz, dice que había rumores de que el hermano de Sánchez podría quizá optar a esa plaza. Un rumor que no sabe concretar de dónde procedía y que se trataba de un «comentario y nada más». En otro correo distinto, Evaristo había calificado la creación de esa plaza de coordinador como una «idea disparatada», pero cuando le preguntaron por ello ante el juez, ahora resulta que «no lo recuerda». Y por si quedaban dudas, remachó que «no escuchó» que el puesto de coordinador iba para David Sánchez. Solamente por un rumor que no sabe de dónde venía, de que quizá se iba a presentar, él puso como asunto de la convocatoria «el hermanísimo» y ya no se acuerda de nada más.

La que aún hoy sigue siendo directora del otro conservatorio, Yolanda Sánchez Baltasar, también fue interrogada acerca del email del «hermanísimo», ya que ella fue la que lo recibió, pero ahora dice que ni siquiera se fijó en el asunto, porque ella va siempre directa al contenido, así que no le llamó la atención ni ahora puede explicar por qué Evaristo le puso ese asunto a la convocatoria de la plaza. Para ayudar un poco más, Yolanda asegura que «el hermanísimo» trabajó muchísimo como coordinador y que su ayuda les fue fundamental durante aquellos años, a pesar de que ni dicha plaza había existido antes, ni nadie volvió a ocuparla después del hermano del presidente del Gobierno. Por supuesto, ella no tenía ni idea de que el puesto de coordinador hubiera sido convocado a la medida para «el hermanísimo», como se deduce del email que le dirigió Evaristo, y tampoco se acuerda ya de nada más.

En la etapa democrática, el primer presidente de la diputación de Badajoz fue Luciano Pérez de Acevedo, de la UCD, que ocupó ese cargo hasta junio de 1983. Desde entonces hasta hoy han pasado 43 años en los que dicho organismo ha sido siempre controlado por el PSOE con ocho presidentes socialistas, entre los que el que más años ha ocupado el cargo ha sido precisamente Miguel Ángel Gallardo, quien fue presidente de la diputación socialista de Badajoz durante 10 años y ahora se sienta en el banquillo de los acusados por el caso del «hermanísimo». Si todas las diputaciones son un cortijo donde se contrata con muy escasa transparencia, en la diputación de Badajoz, que lleva 43 años en manos del PSOE, todo el mundo sabe quién es el señorito y qué tienes que hacer sin que te lo digan. OKDIARIO ha contado que, casualmente, ya son seis los testigos de este caso que han sido recientemente ascendidos por la diputación socialista de Badajoz, así que todo el resto de testigos sabe a qué atenerse.

Vamos a imaginar por un momento que ni Evaristo Valentí ni Yolanda Sánchez hubieran perdido de pronto la memoria y quisieran contarle al juez la verdad. Por qué sabían ellos que la plaza había sido convocada a medida para el «hermanísimo». Cómo se enteraron. Quién más lo sabía, además de ellos dos. Con sus testimonios sería mucho más sencillo hacer justicia, pero ellos conocen a los dueños del cortijo en el que trabajan y cómo se las gastan quienes manejan los ascensos o pueden amargarte la vida y, claro, Evaristo y Yolanda son humanos que saben que no solo sus carreras profesionales, sino incluso las de sus familiares dependen de lo que ahora recuerden o hayan olvidado. Nadie incurre en un falso testimonio solamente porque se olvide de algo o lo recuerde de una forma que sea más conveniente para el señorito del cortijo. El problema no está en la memoria de los testigos, sino en que una diputación sea un cortijo de señoritos del PSOE.