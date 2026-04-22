Dos trabajadores fallecidos al desplomarse un andamio de obra de un edificio en Benidorm (Alicante)

Dos trabajadores han resultado fallecidos a causa del derrumbe de un andamio de obra en la localidad de Benidorm, en Alicante. Los hechos se han producido en torno a las 10:30 horas de este miércoles. Un tercer trabajador ha podido evitar caer del andamio y, por sus propios medios, ha retornado al edificio y ha logrado ponerse a salvo en un balcón. Los operarios se encontraban trabajando en la fachada de un edificio de 18 plantas ubicado en la calle Ibiza, cuando el andamio que los sostenía se ha desplomado por causas que se desconocen.

El suceso ha provocado la intervención de ocho efectivos del Parque de Benidorm del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante. En concreto, un sargento, un cabo y seis bomberos, con una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), un Furgón de Salvamentos Varios (FSV) y una Autoescalera (AEA).

Hasta el lugar se han desplazado también un Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y un Soporte Vital Básico (SVB). Uno de los trabajadores fallecidos ha sido rescatado con vida, pero poco después ha fallecido.

Hay que recordar que en julio del pasado año 2025, tal como entonces publicó OKDIARIO, otros dos trabajadores fallecieron, entonces tras el derrumbe parcial del techo de la Casa Ibarra, un edificio histórico situado en la calle Santa María de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), mientras se realizaban labores de consolidación estructural. Ambos operarios quedaron sepultados bajo los escombros tras colapsar parte de la estructura del inmueble, que se encontraba en proceso de rehabilitación.

En este caso, el origen de lo sucedido se halla en el desplome de un andamio, situado en torno a la mitad de los 18 pisos de que consta el edificio. Hasta el momento se desconoce la identidad y nacionalidad de los dos trabajadores fallecidos en el desplome del andamio de obra.