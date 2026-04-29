La AEMET lo confirma: lluvias y temperaturas en descenso en la Comunidad Valenciana

Este miércoles 29 de abril volverá a ser un día de lluvias y temperaturas a la baja en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado cielo con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos dispersos en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón durante la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado del descenso de las temperaturas en el interior. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la predicción de la AEMET con respecto a las lluvias en la Comunidad Valenciana.

La AEMET ha confirmado lluvias en la Comunidad Valenciana para este 29 de abril. Después de un martes con precipitaciones en la zona sur y que posteriormente se desplazaron al centro y norte de la comunidad, este miércoles volverá a ser un día con la presencia de chubascos en el Mediterráneo que se unen a temperaturas máximas en descenso, principalmente en el interior.

«Cielo con intervalos nubosos; en la mitad sur, probabilidad de chubascos dispersos, sin descartar de manera aislada en la mitad norte», ha informado la AEMET sobre las lluvias en la Comunidad Valenciana que aparecerán de forma dispersa en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

Con respecto a las temperaturas, la AEMET ha confirmado «mínimas sin cambios y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral». Las mínimas de la zona estarán en el interior de Castellón, donde los termómetros bajarán hasta los 9 ºC en la localidad de Morella. En la capital, la máxima durante el día será de 23 ºC. «Cielo con intervalos nubosos, predominando las nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles, ocasionales y aisladas», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona.

En Valencia tampoco se descartan precipitaciones, aunque las temperaturas subirán en el litoral. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 23 ºC con mínimas de 15 ºC durante la noche. La mínima de la zona será de 9 ºC en Requena, donde la máxima durante el día también será de 23 ºC.

La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado por el viento en la provincia de Alicante. «En el litoral, viento moderado del norte y nordeste; en el resto, viento flojo, predominando las componentes norte y este, con intervalos de moderado por la tarde», ha reflejado en su predicción en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 27 ºC en Elche, siendo la máxima en este territorio durante este miércoles 29 de abril.

La AEMET y las lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este miércoles 29 de abril es la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos; en la mitad sur, probabilidad de chubascos dispersos, sin descartar de manera aislada en la mitad norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. En el litoral de Alicante, viento moderado del noreste y en el resto, viento flojo a moderado de componentes norte y este.