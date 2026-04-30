La Comunidad Valenciana despide el mes de abril con tormentas: esta son las zonas afectadas

La Comunidad Valenciana despide este mes de abril con tiempo inestable. La AEMET ha confirmado un ligero aumento de las temperaturas para este jueves 30 y también que habrá lluvias durante la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología también avisa de la presencia de brumas y bancos de niebla a primeras horas del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las tormentas que se esperan en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana despide este mes de abril con un pequeño repunte de las temperaturas y con tormentas, que se sucederán durante todo el día, especialmente en el interior de las provincias de Alicante, Valencia y especialmente en Castellón. «Cielo poco nuboso, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, con chubascos dispersos en el interior de Castellón», ha avisado la AEMET sobre las tormentas en esta zona.

La AEMET eleva hasta el 90% la probabilidad de lluvias en la zona norte de Castellón y en el interior de esta provincia baja hasta el 75%. En Alicante, en Alcoy, el porcentaje es de un 65%, mientras que en la capital hay opciones (un 20%) de que llueva durante este jueves 30 de abril. En Valencia, el porcentaje se queda en un 20% en el interior.

La AEMET también ha confirmado un ligero aumento de las temperaturas que llegarán a los 26 ºC en la provincia de Alicante, concretamente en la ciudad de Orihuela. En el interior de Valencia, en Requena, los termómetros también registrarán esta temperatura. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 23 ºC y las mínimas de 15 ºC. En Castellón la máxima será de 24 ºC y en el interior de esta provincia se registrarán las mínimas de la comunidad, donde en las horas más frías de la noche se registrarán 9 ºC.

Tormentas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este jueves 30 de abril es la siguiente:

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, con chubascos dispersos en el interior de Castellón. Estratos bajos y posibles brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia o en puntos del litoral por la mañana. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable, con predominio de la componente este por la tarde.