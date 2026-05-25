¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 25 al 28 de mayo

La temporada televisiva se acerca a su final y El Hormiguero tratará de continuar con su racha de victorias sobre La Revuelta, el programa que desde hace mucho no le consigue superar en audiencia. El equipo de Pablo Motos contará en los próximos días con cantantes, una cara conocida de Antena 3 que vuelve al cine, una cantante que ya predijo el apagón que sufrimos en 2025 y cerrará la semana con dos actores que tienen un enorme reto en los próximos meses. Y no solamente eso, sino que se saldrán de sus habituales papeles, a los que nos tienen acostumbrados.

Lunes 25 de mayo: El regreso de la pantera, Mónica Naranjo

La semana empieza por todo lo alto con una diva incombustible. Mónica Naranjo vuelve al plató el mismo día que lanza al mundo su esperadísimo single Puzzles. Tras tres décadas subida a los escenarios —que está celebrando con su Greatest Hits Tour—, la artista se sienta con Pablo Motos en un momento de madurez absoluta. ¿Qué secretos esconde este nuevo tema?

Martes 26 de mayo: Lolita Flores se convierte en ‘capo’ del narcotráfico

Lolita Flores regresa al cine por la puerta grande y con un registro que va a dejar descolocados a sus seguidores. En Mallorca Confidencial, la artista se mete en la piel de una poderosa matriarca del narcotráfico. Una transformación radical, oscura y llena de poderío que promete ser el estreno del año.

Los que solo conozcan su faceta en televisión se encontrarán a una Lolita completamente diferente y lejos del humor con el que afronta las galas de Tu cara me suena, donde forma parte del que era (hasta que se marchó Carlos Latre) el mejor jurado de la televisión. La artista vuelve a meterse en un papel dramático, algo habitual en sus obras de teatro, por lo que tendrá mucho que contar en El Hormiguero.

Miércoles 27 de mayo: Melody toma el control de Antena 3

Melody visita a Motos para presentar su nuevo single, Ilarie, pero el verdadero interés de su visita va mucho más allá de la música. La artista es la nueva gran apuesta de la cadena y hablará en exclusiva de su inminente participación en dos de los buques insignia de Antena 3: La Voz Kids (como asesora) y el espectacular reto de El Desafío (como concursante).

Con esta visita confirma que su relación con TVE no es buena tras el fiasco de Eurovisión 2025. Este buen momento de su carrera, que en parte es gracias al empujón del Benidorm Fest y Eurovisión, la ha llevado a dar el salto a Atresmedia, donde parece estar mucho más cómoda.

Jueves 28 de mayo: Lydia Bosch y Julio Peña, dos actores de diferentes generaciones

Para cerrar la semana, El Hormiguero une en el plató a dos grandes nombres de la interpretación, aunque de distintas épocas. La mítica Lydia Bosch y el fenómeno de masas juvenil Julio Peña se sientan juntos para desvelar cómo se están preparando para el gran reto de sus carreras: protagonizar la tragedia Fedra, en los infiernos, en el prestigioso Festival de Mérida.

La carrera de Lydia es enorme, teniendo en su currículum series como Médico de familia y Motivos personales, grandes éxitos de audiencia y que dejaron huella con sus papeles. Peña, por su parte, ha aprovechado el enorme tirón de las plataformas de streaming y es uno de los protagonistas de Berlín, la serie que es secuela de La casa de papel.

Con todos estos invitados, Pablo Motos promete una semana de grandes momentos con ayuda de sus hormigas y el resto de colaboradores. Como siempre, el programa contará con sus habituales tertulias sobre actualidad que también dan mucho que hablar cada semana.