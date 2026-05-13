«Chubascos acompañados de tormenta»: la AEMET avisa de lluvias en esta zona de la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado otro día de lluvias en la Comunidad Valenciana en este miércoles 13 de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de probables chubascos acompañados de tormenta en el interior de la mitad norte de la Comunidad Valenciana. Estas precipitaciones afectarán a la provincia de Castellón durante las primeras horas de la tarde. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana para este miércoles 13 de mayo.

Este miércoles 13 de mayo se espera otro día de lluvias en la Comunidad Valenciana. Las precipitaciones están siendo protagonistas en el Mediterráneo durante los primeros días de este mes y la AEMET ha confirmado que esto volverá a suceder en la provincia de Valencia y Castellón durante la jornada de hoy. «Probables chubascos acompañados de tormenta en el interior de la mitad norte por la tarde», ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología.

La AEMET ha elevado la posibilidad de lluvias al 90% en localidades del interior sur de la provincia de Castellón y en el interior norte de la provincia de Valencia. En Castellón capital, el porcentaje disminuye hasta el 65% entre las 12:00 horas y las 18:00 horas de este miércoles 13 de mayo.

La AEMET también ha confirmado que las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas bajarán en el sur de Castellón, mientras que tendrán un ascenso en el interior norte de Valencia. La máxima de la Comunidad Valenciana volverá a estar en la provincia de Alicante, donde se llegarán a los 28 ºC en ciudades como Orihuela y Elche. En la capital de la Costa Blanca, la máxima será de 26 ºC y la mínima de 16 ºC.

En Valencia, la máxima que marcarán los termómetros también será de 26 ºC y la mínima en la zona será en el interior, donde caerán hasta los 8 ºC en Requena. En la provincia de Castellón, la mínima también será de 8 ºC en Morella. En Castellón capital, la máxima durante el día será de 22 ºC.

Lluvias en la Comunidad Valenciana

«Probables chubascos acompañados de tormenta en el interior de la mitad norte por la tarde», informa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este miércoles 13 de mayo. La predicción de la AEMET con el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo poco nuboso por la mañana e intervalos de nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía. Probables chubascos acompañados de tormenta en el interior de la mitad norte por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso en el sur de Castellón, en ligero ascenso en el interior norte de Valencia y sin cambios en el resto. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado y baja probabilidad de rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón; al mediodía, girará a componentes sur y este en el litoral.