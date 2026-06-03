Indignación en Mallorca por la presencia de motos de agua haciendo trompos en una zona de bañistas

Arranca la temporada turística en Mallorca y con ella ya llegan los primeros comportamientos incívicos en la costa. El último episodio grave ha tenido lugar en una playa de la localidad palmesana de Ciudad Jardín, donde varios vecinos «cazaron» a un grupo de hombres realizando peligrosos trompos con motos de agua en una zona reservada exclusivamente para los bañistas.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes del vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, los tripulantes navegaron a escasos metros de la arena. Los protagonistas de estas imprudencias hicieron caso omiso a las boyas reglamentarias que delimitan la zona de baño, una temeridad que puede terminar en tragedia. «Estuvieron un buen rato haciendo el loco con trompos, no hay nadie que controle esto», manifestó con impotencia una testigo de la escena a este periódico.

Este tipo de acciones no solo rozan la imprudencia delictiva, sino que violan flagrantemente la legislación marítima vigente. La normativa general de costas establece que en las zonas de baño debidamente balizadas mediante boyas amarillas está totalmente prohibida la navegación deportiva y de recreo, así como la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a motor o a vela.

El balizamiento oficial marca una frontera infranqueable de seguridad. En los tramos de costa que no estén balizados, la ley dictamina que la zona de baño ocupa una franja de mar contigua a la costa de 200 metros de ancho en las playas y de 50 metros en el resto del litoral.

En estas áreas no balizadas, las embarcaciones solo pueden circular para aproximarse a la costa a una velocidad máxima que no supere los 3 nudos, y siempre extremando las precauciones de forma perpendicular a la línea de playa.

Al saltarse estas reglas y realizar maniobras a gran velocidad junto a la arena de una playa de Ciudad Jardín, los infractores han puesto en grave riesgo la integridad física de las personas, reavivando el debate social sobre la falta de vigilancia y control en el litoral mallorquín al inicio del verano.