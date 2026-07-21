¿Estás al día de la economía internacional? Ponte a prueba con estas cuatro preguntas de actualidad
El turismo, el comercio electrónico, la energía y el sector audiovisual protagonizan este nuevo test de actualidad
La economía internacional ha vuelto a estar marcada en los últimos días por decisiones políticas, movimientos empresariales y cambios en los mercados que pueden tener un impacto a nivel global. Desde las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba hasta la incertidumbre en torno a Shein, la evolución del precio del petróleo o la operación entre dos gigantes de Hollywood, la actualidad ha dejado varios titulares de gran relevancia.
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