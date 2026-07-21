¿Estás al día de la economía internacional? Ponte a prueba con estas cuatro preguntas de actualidad

La economía internacional ha vuelto a estar marcada en los últimos días por decisiones políticas, movimientos empresariales y cambios en los mercados que pueden tener un impacto a nivel global. Desde las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba hasta la incertidumbre en torno a Shein, la evolución del precio del petróleo o la operación entre dos gigantes de Hollywood, la actualidad ha dejado varios titulares de gran relevancia.

Con este test de cuatro preguntas podrás comprobar si has seguido las principales noticias económicas del fin de semana y de los primeros días de la semana. Un repaso a algunos de los acontecimientos que están marcando la agenda internacional y que pueden influir en sectores como el turismo, el comercio, la energía y la industria audiovisual.