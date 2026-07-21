Pegan una paliza y estrangulan a un hamaquero de Playa de Palma para robarle la recaudación del día: 150 euros

Dos hombres de 35 y 59 años han sido detenidos en la zona turística de Playa de Palma tras propinar una brutal paliza a un hamaquero, estrangularlo por la espalda y amenazarlo con una navaja para sustraerle 150 euros que había recaudado durante el día.

Lo que debía ser una jornada habitual de trabajo en la Playa de Palma, terminó en un violento episodio de delincuencia. Pasadas las 17:20 horas del pasado sábado 18 de julio, dos clientes, que habían estado disfrutando de las instalaciones durante un largo periodo de tiempo, intentaron marcharse sin abonar la tarifa correspondiente.

Al ser requeridos por el encargado del servicio de hamacas para efectuar el pago, los dos varones reaccionaron con insultos. La tensión escaló de inmediato: al recriminarles su actitud, ambos se abalanzaron sobre el trabajador, propinándole violentos puñetazos en la cara y el cuerpo. En medio de la agresión, el implicado de mayor edad agarró a la víctima por la espalda y le aplicó una llave de estrangulamiento en el cuello.

Aprovechando su total indefensión, los agresores le metieron la mano en la riñonera y le arrebataron 150 euros de la recaudación del día antes de darse a la fuga hacia el paseo peatonal.

A pesar de las heridas, el hamaquero intentó perseguir a sus agresores para recuperar el dinero. Sin embargo, se vio obligado a desistir cuando uno de los delincuentes esgrimió una navaja plegable para intimidarle, perdiéndoles la pista a la altura del aparcamiento de un supermercado en la calle Torrent de Llucmajor. Un testigo presencial corroboró ante los agentes la brutalidad del ataque inicial.

La alerta partió de la Policía Local de Llucmajor y movilizó de urgencia a dos patrullas de la Policía Local de Palma que se encontraban en las inmediaciones. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al trabajador sangrando abundantemente por la nariz y con una herida abierta sobre el ojo izquierdo.

Con las descripciones facilitadas y el aviso de que los sospechosos huían a bordo de un turismo, una de las patrullas inició una batida de búsqueda por los alrededores.

La rápida intervención dio frutos poco después: los agentes interceptaron el vehículo sospechoso en la calle Marineta de Llucmajor. El coche se encontraba con el motor en marcha y ocupado por dos hombres que coincidían plenamente con la descripción de los autores.

Durante el registro preventivo, los policías hallaron un total de 355 euros en efectivo en el bolsillo del detenido de 35 años (quien no supo justificar su procedencia). De esta cantidad se intervinieron los 150 euros sustraídos al hamaquero y herramientas para delitos contra la propiedad.

Además, en el interior del coche y dentro de una mochila hallaron destornilladores, varillas metálicas flexibles y utensilios de precisión.

Tras ser reconocidos por los indicios racionales de delito, ambos individuos fueron arrestados por un supuesto delito de robo con violencia.

Los arrestados fueron trasladados a un centro médico para ser examinados antes de su ingreso en calabozos. Las diligencias judiciales, tramitadas inicialmente por la Sala de Atestados, han sido traspasadas a la Policía Nacional junto con los dos detenidos.