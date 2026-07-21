La plaza de las Columnas de Palma estrena nuevo parque infantil para atajar la degradación de la zona. El Ayuntamiento ha reabierto al público el parque infantil de la plaza oficialmente conocida de Francesc Garcia i Orell, tras finalizar una remodelación integral que ha supuesto una inversión de 29.671 euros y un plazo de ejecución aproximado de un mes.

La actuación ha permitido renovar por completo el pavimento de caucho del área de juegos y sustituir los elementos existentes por nuevas estructuras más modernas, seguras e inclusivas. En concreto, se han instalado un balancín accesible, una estructura de juego tipo red con forma de tortuga y un panel musical, ampliando las posibilidades. de juegos infantiles.

La regidora de Infraestructuras, Belén Soto, ha visitado este martes el parque acompañada del coordinador general del área, Juanjo Lemm, y representantes de las asociaciones de vecinos Flipau amb Pere Garau y Pere Garau Saludable, con quienes han podido comprobar el resultado de la intervención y conocer de primera mano las actuaciones realizadas.

Se trata de un punto socialmente complicado porque no es extraño ver a sintecho o gente que ha pasado ahí la noche durmiendo, aun siendo de día, si bien la presencia policial continuada está disuadiendo a mucha delincuencia de tener presencia permanente allí.

Cabe recordar que esta remodelación se suma a las actuaciones de mejora ejecutadas el pasado mes de marzo en la misma plaza. En aquella intervención se reparó y renovó el pavimento del espacio público mediante la sustitución del firme por asfalto, manteniendo el adoquinado en la franja lateral, unos trabajos que contaron con un presupuesto aproximado de 65.000 euros.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Palma continúa mejorando los espacios públicos y las áreas de juego infantiles de los barrios de Palma, con el objetivo de ofrecer instalaciones más accesibles, seguras y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía.