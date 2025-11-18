Un indigente siembra el caos en la Plaza de las Columnas: amenazaba a los vecinos desde su saco de dormir

La conflictiva Plaza de las Columnas de Palma vivió un sábado muy intenso después de que un hombre sembrara el terror entre los vecinos. El indigente, que ya ha sido detenido con anterioridad por un presunto delito de tentativa de robo y lesiones, se encontraba tumbado en el portal de un edificio de la zona y mostraba una actitud muy agresiva con los residentes de la zona.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado sábado 15 de noviembre en la que se conoce oficialmente como plaza Francesc García i Orell, ubicada en el barrio de Pere Garau. Los problemas se iniciaron cuando un varón, de nacionalidad española y de 27 años, se encontraba tumbado en un portal dentro de su saco de dormir mientras mostraba una actitud hostil y agresiva.

Por ello, los vecinos avisaron a una dotación de Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local que se encontraba en la zona realizando labores de seguridad ciudadana y vigilancia preventiva. Los agentes le pidieron que se identificara, pero el hombre mostró una actitud hostil y se negó a colaborar.

Enseguida, esta conducta pasó rápidamente hacia una resistencia activa y grave, por lo que los policías se vieron obligados a inmovilizarle y detenerle para garantizar la seguridad del entorno.

El arrestado ya había sido detenido por la Policía Local de Palma el pasado 9 de noviembre, hacía apenas una semana, por su presunta implicación en una tentativa de robo y un delito de lesiones. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó las correspondientes diligencias y el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.

Ante la creciente inseguridad en esta zona de Palma, el Ayuntamiento reforzó la vigilancia policial en la Plaza de las Columnas mediante el aumento de patrullas peatonales en la zona con presencia durante las 24 horas del día. El objetivo es poner fin al vandalismo callejero, las reyertas y los botellones que tenían lugar con frecuencia en dicha plaza y en la calle Nuredunna.