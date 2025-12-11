MotoGP aterriza en Mallorca: ‘cazado’ un joven motorista desafiando a la muerte en plena carretera

La Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico en Baleares ha imputado a un joven de 20 años, residente en Mallorca, por un presunto delito contra la seguridad vial después de ser sorprendido circulando a una velocidad que más que duplicaba el límite permitido. El conductor fue detectado el pasado 30 de noviembre mientras pilotaba una motocicleta a más de 200 km/h en un tramo limitado a 90 km/h.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera Ma-2040, a la altura del kilómetro 3,400, de Festival Park a Bunyola, cuando el vehículo radar de la Guardia Civil captó la infracción. Según informaron fuentes del instituto armado, el motorista circulaba en sentido decreciente de la vía y su velocidad quedó registrada de manera «clara y contundente», dejando constancia de una conducta considerada especialmente peligrosa.

Tras la identificación del joven, se procedió a abrir diligencias por un delito contra la seguridad vial, contemplado en el Artículo 379 del Código Penal. La normativa establece que este tipo de infracciones pueden acarrear penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, además de la retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años.

Fuentes de la Guardia Civil subrayan que este tipo de comportamientos «ponen en grave riesgo no solo la vida del propio infractor, sino también la de todos los usuarios de la carretera». Además, recuerdan que la excesiva velocidad continúa siendo uno de los factores que más contribuyen a la siniestralidad en las vías españolas, un problema recurrente que año tras año provoca cientos de víctimas.

La Agrupación de Tráfico insiste en la importancia de respetar los límites establecidos y en la necesidad de mantener una conducción responsable para evitar tragedias. Señalan también que continuarán reforzando los controles en puntos especialmente sensibles para frenar estas conductas temerarias antes de que deriven en accidentes graves o mortales.