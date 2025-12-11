El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha señalado el cerco judicial que se cierne sobre el líder socialista del Ejecutivo, Pedro Sánchez. «El sanchismo está siendo desarticulado ante toda España, en vivo y en directo», ha destacado. Para el número dos del PP, España está viviendo el «minuto y resultado» del fin de su Gobierno.

Así se ha pronunciado el diputado popular apenas unas horas después de conocerse la detención de Antxón Alonso, quien fuera socio de Santos Cerdán en Servinabar. Una operación, además, que se ha producido tras las detenciones éste pasado miércoles de la conocida como fontanera del PSOE Leire Díez, y el ex vicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

«Éste es el minuto y resultado del sanchismo en ésta mañana a 11 de diciembre», ha destacado Tellado a la vez que ha puesto el foco en que, en apenas 24 horas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, haya realizado al menos 19 registros en varias provincias de España.

«España está asistiendo al estallido del Gobierno de Sánchez. El Gobierno de Sánchez está, literalmente, volando por los aires», ha aventurado a destacar el del PP. «Y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y todas sus vergüenzas», ha criticado.

«El país asiste con estupor a un carrusel de detenciones, de redadas, de registros, de autos judiciales y de actuaciones policiales que tienen al Gobierno totalmente noqueado y que tienen al Gobierno totalmente rodeado», ha asegurado. A su juicio, «el sanchismo está siendo desarticulado ante toda España, en vivo y en directo, en tiempo real».

Con todo, la mano derecha de Feijóo en Génova, que ha pedido de inmediato la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de unas elecciones, ha recordado, una a una, todas las causas judiciales que afectan al entorno del presidente Sánchez. Empezando, en primer lugar, con la sentencia en firme al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También la esposa del líder socialista del Ejecutivo, Begoña Gómez, imputada por la comisión de hasta cinco delitos.

Cerco a Montero

«Todo el Gobierno de Sánchez está bajo sospecha, no hay día sin su escándalo», ha asegurado Tellado. Con todo, ha asegurado que esta situación «insostenible» está empezando a poner el foco sobre la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Tras ello, el diputado del PP ha recordado que Fernández, quien fuera presidente de la SEPI, era su «persona de máxima confianza». «Él está ya con las esposas puestas», ha insistido Tellado, «su gran protegido durante tantos años». «Otro cargo de Montero que cae por corrupción», ha asegurado.

«También ella es responsable de la contratación de Leire Díez, en empresas públicas dependientes de la SEPI y, por tanto, dependientes del ministerio que ella dirige», ha proseguido. «A María Jesús Montero se le está poniendo cara de Santos Cerdán, esa es la realidad, después de estas detenciones», ha zanjado en su comparecencia.

Para Tellado, era la vicepresidenta primera «el nexo» entre todos los corruptos que hoy están en la cárcel. Con todo, le invitado a presentar su dimisión junto con la del propio presidente Sánchez. «Lleva más de 20 años conviviendo con la corrupción, primero con los ladrones de los ERE y ahora con los de Sánchez», ha asegurado.