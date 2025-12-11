Peramato se estrena como fiscal general del Estado expresando su «admiración» al condenado García Ortiz

Teresa Peramato se ha convertido este jueves en la nueva fiscal general del Estado, con un discurso inaugural donde ha expresado su «admiración» al condenado Álvaro García Ortiz, al tiempo que ha instado a la «sociedad, instituciones y organizaciones» a «adoptar un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual».

«Quiero hacer un llamamiento público a la sociedad, a las instituciones y a las organizaciones a adoptar un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual y demás atentados contra la libertad sexual de mujeres, niñas y niños», ha afirmado Peramato, marcando así su prioridad dentro de la Fiscalía.

La nueva fiscal general, reconocida por su trayectoria como especialista en violencia de género, ha reivindicado la especialización dentro de la Fiscalía como «una exigencia ineludible de nuestro tiempo, una garantía de rigor y eficacia del servicio público». Peramato también ha recordado a las víctimas de violencia de género: «Permítanme hacer un emotivo recuerdo a las 1.340 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas computadas desde 2003, y a las 45 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año».

En su discurso, Peramato, además, ha apelado a la Justicia como un servicio público esencial: «Es la confianza de todos los ciudadanos en que la ley, el derecho y sus operadores les protegen», ha señalado, definiendo su toma de posesión como «la solemne reafirmación de un compromiso: servir con independencia, rigor y lealtad a los principios que sustentan nuestra Constitución».

Ya desde la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la madrileña calle de Fortnuy, ha querido lanzar el mismo mensaje que ha dado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido como parte del trámite para su nombramiento, en alusión a la condena a dos años de inhabilitación para el cargo que dictó el TS contra García Ortiz por revelar secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«No puedo, ni debo, eludir una referencia al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ha sido una herida profunda que ha atravesado la Fiscalía española y que debe sanar. Confío en que lo hará bajo mi dirección y con el esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con vosotros», ha recalcado.