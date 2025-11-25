Quién es Teresa Peramato: edad, estudios y carrera de la candidata a fiscal general del Estado

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado. Se trata de una de las candidatas que se barajaban a sugerencia del propio Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

El Consejo de Ministros inicia este martes el proceso para nombrar a Teresa Peramato después de que este lunes, Álvaro García Ortiz presentara su dimisión.

Quién es Teresa Peramato y su edad

Nacida en Salamanca en 1962, Teresa Peramato tiene 63 años y acumula una larga trayectoria vinculada al Ministerio Fiscal. Es considerada una de las grandes especialistas españolas en violencia de género y protección de víctimas, un área en la que ha desarrollado buena parte de su carrera y que ha marcado su perfil público.

Actualmente, Peramato es fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, mientras que también es fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Qué estudió Teresa Peramato

Peramato es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Tras obtener el título y superar las pruebas de acceso, ingresó en la carrera fiscal. Tras finalizar sus estudios, en 1990 accedió formalmente a la Fiscalía, iniciando así su trayectoria profesional dentro del Ministerio Público.

Además de su formación universitaria, Teresa Peramato ha participado en programas de especialización y formación continua en materias relacionadas con derecho penal, protección de víctimas y violencia de género. Su actividad académica incluye la participación en congresos y cursos sobre estos temas, así como la elaboración de informes técnicos para organismos oficiales, entre ellos el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

Qué ha hecho Teresa Peramato: su carrera

Teresa Peramato ha desarrollado su carrera en el Ministerio Fiscal durante más de 30 años, ocupando distintos destinos y cargos a nivel provincial y nacional. Su trayectoria incluye tanto funciones operativas como de coordinación en áreas especializadas del derecho penal y la protección de víctimas.

Tras ingresar en la carrera fiscal a finales de los años 1980, Peramato trabajó en diversas fiscalías provinciales, entre ellas Tenerife, Valladolid, Barcelona y Madrid, donde ejerció funciones habituales del Ministerio Fiscal, incluyendo la investigación y seguimiento de procedimientos penales.

En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. Posteriormente, asumió la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, desde donde coordinó la actuación de las fiscalías en toda España en casos relacionados con violencia de género y protección de víctimas.

Peramato también ha formado parte de grupos de expertos y organismos institucionales relacionados con la justicia penal y la protección de víctimas. También ha publicado estudios jurídicos sobre violencia de género, derecho penal y desigualdad por orientación sexual e identidad de género, además de participar en congresos y cursos de formación especializada