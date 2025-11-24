Un ecuatoriano da una brutal paliza a su mujer en Palma y la deja con la cara ensangrentada

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen ecuatoriano en Palma por maltratar a su mujer y pegarle una paliza en plena madrugada que le dejó con la cara ensangrentada. La víctima acabó con varios cortes en la boca, un traumatismo craneoencefálico y una posible fractura del tabique nasal. Al varón se le acusa de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando de repente la tranquilidad en un edificio de la capital balear se vio perturbada por una fuerte discusión en las escaleras de la finca. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía Nacional, que nada más llegar se encontraron una gran cantidad de sangre en el rellano de uno de los pisos y una mujer con la cara repleta de sangre.

Junto a la agredida había un varón y un bote de cristal roto en el suelo. Los agentes solicitaron rápidamente la asistencia de los servicios sanitarios, ya que la víctima realizaba gestos de no poder respirar a causa de la sangre que tenía en la boca, por lo que fue colocada en posición lateral.

En paralelo, otros policías se entrevistaron con el hombre, quien no quiso responder a ninguna de las preguntas y no se mostró colaborativo en ningún momento. Tan sólo se limitó a decir que era la pareja de la mujer presuntamente maltratada.

Por otro lado, un vecino de la finca explicó a los policías que minutos antes había escuchado una discusión a un hombre y una mujer, y que durante el transcurso de la misma la mujer pudo oír a la mujer llorar, además de golpes y fuertes gritos.

La víctima fue trasladada en una ambulancia a un centro hospitalario de Palma para tratar todas las heridas sufridas.

Por todo ello, la Policía Nacional arrestó al varón de nacionalidad ecuatoriana por ser el presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.