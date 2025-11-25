El Gobierno propone a Teresa Peramato, afín a García Ortiz, como nueva fiscal general

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado. Se trata de una de las candidatas que, como adelantó OKDIARIO, se barajaban a sugerencia del propio Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

El Consejo de Ministros iniciará hoy el proceso para nombrar a Teresa Peramato después de que este lunes, Álvaro García Ortiz presentara su dimisión.

El pasado sábado, 22 de noviembre, OKDIARIO adelantó que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tenía en mente los nombres dos mujeres muy cercanas al entonces fiscal general del Estado para relevarlo. Las candidatas eran la actual fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo, Teresa Peramato, y la actual teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde.

Fuentes jurídicas del entorno del Gobierno aseguraron a este periódico que fue el propio García Ortiz quien sugirió los nombres de estas dos mujeres muy próximas y afines a él.

Las mismas fuentes manifestaron que, a criterio del ministro Bolaños, ésta era una forma de mostrar el apoyo del Ejecutivo a García Ortiz: nombrar una persona de su confianza y que, en cierto modo, «continúe con su línea de actuación».

Quién es Teresa Peramato

Actualmente, Teresa Peramato es fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Peramato es experta en el ámbito de la violencia de género. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y ocupó el cargo de fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Entre junio de 2019 y octubre de 2021 fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación en la que milita el propio Álvaro García Ortiz.

En cuanto al proceso de su nombramiento, una vez aprobada la propuesta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá emitir un informe no vinculante. Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.