Ayuso denuncia la maniobra para blanquear a García Ortiz: «Sánchez es los tres poderes del Estado»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este lunes la maniobra del Gobierno para blanquear al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que lo condena por revelación de secretos. La líder del PP de Madrid ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien insinuó que el Tribunal Constitucional podría absolver a García Ortiz. Ayuso ha acusado a Sánchez de intentar «corregir» la decisión judicial y de querer «concentrar los tres poderes del Estado».

«Nos encontramos con que al Supremo le ha nacido otro Supremo, que indulta, como ya ha hecho o ha pretendido, los EREs, las amnistías, para que todos sean inmunes a la justicia. Por tanto, Sánchez ordena al Supremo, Sánchez manda en el Constitucional, Sánchez manda en la Fiscalía en sus palabras. Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado. Si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿quién está? ¿A esto cómo se le llama? Que lo digan otros mejor», ha espetado.

Ayuso ha calificado la condena contra el fiscal general como un «hito histórico para la democracia» y ha hablado de un «uso arbitrario del poder» por parte del Gobierno, asegurando que Sánchez ha «dinamitado la separación de poderes». Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado una advertencia sobre futuros nombramientos que vayan en contra de Sánchez, señalando que «cualquier contrapoder será perseguido y acuchillado». La presidenta madrileña también ha subrayado que García Ortiz no podía estar «un minuto más» en el cargo tras su renuncia.

Además, Díaz Ayuso ha afirmado que no tiene «nada que comentar sobre el señoro» que ponga el Gobierno al frente a la Fiscalía «hasta que se le ocurra algo», a la vez que ha ironizado con el poder que tienen ella y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a quienes tienen que «poner al frente a la Unión Europea y a acabar con la pobreza en el mundo».

«Son ocurrencias de aquellos, insisto, que se creen que son los tres poderes en uno y que se creen inmunes a todo y por encima de todo. Y eso es lo que, vuelvo a decir, no habíamos vivido en democracia, jamás habíamos vivido algo semejante y esto no va ni de un partido ni de otro», ha subrayado la líder del Ejecutivo madrileño, quien ha reivindicado la importancia del respeto a la Justicia y a la separación de poderes frente a los que se creen «por encima del Supremo».