Isabel Díaz Ayuso despide la semana con una foto en muy buena compañía

La semana pasada, la agenda de Isabel Díaz Ayuso estuvo repleta de compromisos profesionales. Recibió en la Real Casa de Correos a la presidenta de la Universidad Internacional de Florida, clausuró la Jornada de Enfermería Oncológica, presidió la reunión del Consejero de Gobierno, participó en el Pleno de la Asamblea de Madrid y compareció ante los medios, entre otros actos. Sin duda, fueron unos días marcados por el trabajo y, como no podía ser de otra manera, con la llegada del fin de semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido relajarse durante el domingo por la tarde en una muy buena compañía: junto a su mascota.

Así lo ha compartido ella misma a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha publicado una fotografía en la que aparece abrazada a su perro (de raza chihuahua) en un sofá. Aunque no ha querido acompañar con ningún texto esta entrañable imagen, como era de esperarse, sus seguidores no han tardado en escribir emotivas palabras de cariño. «Amor puro», «Eres la mejor, sin duda», «Qué guapa», «Ay, que perrito, que carita más linda», «No cambies nunca, eso siempre marcará la diferencia», «Adoro», «Es un amor incondicional», «Preciosa foto», escribían algunos de los internautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso)

La implicación de Isabel Díaz Ayuso con el mundo animal

Por todos es sabido que en la faceta más íntima de Isabel Díaz Ayuso, esa que va más allá de los actos oficiales y los titulares políticos, está muy vinculada a su cercanía a los animales. Se podría decir que para ella, estar cerca de animales es sinónimo de refugio y de lealtad sin condiciones. Tanto es así que, más allá de compartir en la red momentos únicos junto a sus mascotas, también es habitual ver cómo visita diferentes Centros de Protección Animal. Sin ir más lejos, este verano, durante sus vacaciones, se trasladó hasta Sa Coma (Ibiza) para visitar una institución que acoge a día de hoy a más de 40 gatos y 50 perros.

«En Sa Coma, conociendo la labor de la Fundación Perros Abandonados en Ibiza para que estos animales encuentren pronto un hogar. Gracias a Rafa Triguero, alcalde de Ibiza, y a Manuel Jiménez, por invitarme. También gracias a la fundación por su magnífico trabajo. Si pudiera, me los llevaría a todos», escribió por aquel entonces. Un gesto que volvió a poner de manifiesto su sensibilidad y preocupación hacia los animales y su implicación en iniciativas solidarias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso)

Pero eso no es todo lo que ha hecho este 2025. El pasado mes de agosto, también impulsó una iniciativa para repartir más de 600 kg de alimentos entre la fauna autóctona del municipio de Tres Cantos, y ayudar a su supervivencia tras el incendio forestal que se produjo el día 11 del mes citado. Al mismo tiempo, en mayo, la política también quiso homenajear a Félix Rodríguez de la Fuente, un naturalista y un divulgador ambientalista español, defensor de la naturaleza.