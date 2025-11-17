Isabel Díaz Ayuso, radiante en la NFL tras unos días complicados

Isabel Díaz Ayuso ha reaparecido en el primer partido de la NFL -la liga de fútbol profesional americana- este pasado domingo 16 de noviembre en Madrid tras cancelar en los últimos días algunos eventos de su agenda debido a un problema de salud. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asistido a este evento deportivo celebrado en el Santiago Bernabéu donde ha posado junto a algunos aficionados, así como con José Luis Martínez-Almeida y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

La política ha acudido visiblemente mejorada y con una gran sonrisa como una férrea aficionada del deporte y, además, en el estadio del club merengue, del que es fanática. Tras haber padecido una fuerte gastroenteritis que le impidió acudir el pasado viernes a la presentación de la NFL en la Real Casa de Correos, Ayuso no ha querido perderse este evento, en el que ha dado cuenta la emoción que siente porque se celebre un evento de tal envergadura -al más puro estilo Super Bowl- en Madrid.

Isabel Díaz Ayuso en el primer partido de la NFL junto a Florentino Pérez. (Fotos: Gtres)

Ayuso, radiante tras unos días complicados

Sabido es el compromiso de Ayuso con Madrid y con todos los eventos que ponen en valor la ciudad que dirige. Tras unos días complicados que le han obligado a ausentarse de sus funciones públicas, la política ha aparecido de lo más sonriente en el césped de la NFL, donde ha recibido el caluroso aplauso de la afición, que no ha dudado en pedirle selfies.

Para este partido, disputado entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, Ayuso ha sorprendido con un look de lo más versátil y cómodo para la ocasión. Debido a que se trataba de un evento deportivo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha apostado por un estilismo cómodo que reflejaba a la perfección su estilo.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en acercarse a la grada del Bernabéu para hacerse fotos con los aficionados. (Fotos: Gtres)

La política -que normalmente luce para eventos públicos vestidos midi de Vicky Martín Berrocal, su diseñadora de cabecera-, ha optado por un body negro -uno de sus colores fetiche- de manga larga y escote en V con volantes en los puños que ha combinado con unos pantalones vaqueros wide leg de tiro alto -una de las tendencias de esta temporada-, que ha ajustado con un cinturón negro con hebilla metálica. Para completar su look, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lucido unos discretos pendientes de aro como únicas joyas.

Además, se trata de un look moderno y funcional que también lució horas antes en la I Convención Ideológica de Nuevas Generaciones del PP de Madrid -un evento sobre el empleo, salud y vivienda- ven las Razas. Una prueba que da cuenta que Ayuso, durante todo el día, no pasó por casa y atendió a los mencionados compromisos con el mismo estilismo.