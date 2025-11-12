José Luis Martínez-Almeida recrea el chotis viral de su boda, en un día muy especial para Madrid

José Luis Martínez-Almeida lo ha vuelto a hacer. Después de protagonizar uno de los videos más virales de los últimos tiempos durante su boda, (en el que sorprendió bailando chotis junto a su mujer Teresa Urquijo), el alcalde de Madrid se ha marcado de nuevo unos pasos de la coreografía más castiza de la capital. En esta ocasión, todo ha ocurrido durante el 175º aniversario del chotis, donde el edil madrileño ha demostrado su simpatía y su conexión con las tradiciones locales. Tanto es así que, tras recibir a los miembros de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños en el Museo de San Isidro, Almeida no ha tenido problema en bailar con ellos.

Como no podía ser de otra manera, la escena no ha tardado en convertirse en noticia, y la valentía de Almeida y su buena relación con este icónico baile ha quedado reflejada con la placa conmemorativa que ha recibido por parte de la Junta Directiva de la federación, la cual ha dejado más que claro la buena sintonía que mantiene el alcalde con la asociación.

José Luis Martínez-Almeida en el 175º aniversario del chotis en Madrid. (Foto: Gtres)

«Sois los guardianes y los depositarios de nuestras tradiciones y los que mantenéis viva la llama para que las generaciones futuras puedan seguir bailando el chotis; nos ayudáis a mantener viva la historia», ha expresado Martínez-Almeida durante el acto mencionado, sintiéndose muy halagado por la labor que realizan diariamente para mantener viva la esencia castiza madrileña.

José Luis Martínez-Almeida en el 175º aniversario del chotis en Madrid. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo que está claro es que José Luis Martínez-Almeida sigue haciendo gala de su particular manera de interpretar este baile popular madrileño. Eso sí, siempre con una buena intención de por medio. No obstante, si en su día dejó caer que quizá necesitaría recibir clases, lo cierto es que el cambio en su arte para ejercer de chulapo ha experimentado una sutil diferencia. Sin embargo, lo que sí que ha dado un giro radical desde entonces, hasta hoy, ha sido el transcurso de su vida, sacudida, sin lugar a dudas, por la llegada de su primer hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Luis Martínez-Almeida (@martinez_almeida_)

Su faceta como padre

Desde que salió a la luz que iba a ampliar la familia, Almeida siempre dejó claro que «no quería perderse ni un solo minuto del niño» y, hasta ahora, es una promesa que ha cumplido (sin dejar en ningún momento desatendida su función como alcalde). En algunas de sus apariciones públicas, el edil madrileño no ha tenido problema en hablar sobre su faceta como padre, hasta el punto de que ha desvelado a quién se parece. «Es difícil decirlo. Pero yo hay una cosa de la que estoy seguro, y es que el niño, desgraciadamente, ha sacado cosas de mí […] Yo tengo orejas un poco pegadas. El niño tiene también pegadas, o sea, luego luego te lo enseño lo de las orejas pegadas. Luego que desgraciadamente tiene bastante papada y eso también característico mío, la verdad», desveló.