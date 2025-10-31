José Luis Martínez-Almeida ha rendido homenaje a Leonor a través de sus redes sociales. Este 31 de octubre, la heredera al trono celebra su 20 cumpleaños y el alcalde de Madrid no ha dejado pasar la oportunidad, a través de su perfil personal, de dedicarle unas palabras de admiración hacia la primogénita de Felipe VI y doña Letizia: «Feliz cumpleaños a la princesa de Asturias. Su ejemplo y compromiso representan a una nueva generación al servicio de España».

Estas palabras del regidor llegan solo horas después de que haya presentado la exposición Retrato de una Princesa en Madrid, ubicado en el Centro Cultural Galileo y que permanecerá abierta hasta el próximo 9 de noviembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Almudena.

Martínez-Almeida presenta ‘Retrato de una Princesa’, en Madrid. (Foto: Gtres)

El apoyo del Ayuntamiento de Madrid a la Corona

Martínez-Almeida, a escasas horas del vigésimo cumpleaños de Leonor, ha asistido a la exposición organizada por el Real Cuerpo de la Noble de Madrid, que recoge las imágenes más icónicas e históricas de la primogénita de Sus Majestades con el fin de acercar a la ciudadanía su figura.

Sabido es el apoyo del alcalde de Madrid hacia la Corona y por ello ha querido animar a los madrileños y turistas a acudir a esta sala abierta al público. «Yo quiero animar a todos los madrileños a que se acerquen a este centro cultural, porque sin lugar a dudas va a merecer la pena. La mejor forma de proteger a la Corona es que nos sienta cerca a esta ciudad y a todos los que vivimos en ella. Que la Corona sienta que cuenta con nuestra adhesión, fervor y cariño. Lo hemos podido ver a lo largo de estos últimos años. Lo vimos en la coronación del Rey Felipe VI y lo vimos en la jura de la princesa Leonor cuando cumplió 18 años. Por cierto, mañana cumple 20 años ya -este 31 de octubre-«, ha expuesto Almeida.

Por su parte, el líder del PP en la ciudad de Madrid ha puesto en valor la conexión del arte con la Corona. «A lo largo de nuestra historia ha sido indisociable el fomento de las Bellas Artes de la Corona, de tal forma que podemos afirmar que no ha habido nunca mejor patronazgo de las Bellas Artes. Que el Real Cuerpo de la Nobleza haya organizado este primer concurso de pintura, obviamente obedece a esa realidad indisociable de que esté presente en la Comunidad de Madrid», ha explicado. Además, Almeida ha querido destacar el «éxito de la princesa Leonor, el interés que despierta entre todos los madrileños y la posibilidad de conocerla un poco mejor a través de este conjunto de retratos. Por eso se amplía hasta el 9 de noviembre, que no es casualidad, que es la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena».

Finalmente, el alcalde ha dejado claro que Madrid siempre apoyará a la Corona, «encargada extraordinariamente por Felipe VI»: «Felicitar a todos los artistas que han participado en este certamen, no ha debido ser nada sencillo elegir entre tantas obras que se han presentado. Debemos continuar con esta tradición con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid».