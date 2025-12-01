El PP no descarta citar a Begoña Gómez al Senado tras la exclusiva de Koldo en OKDIARIO

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha anunciado este lunes que no descartan citar a Begoña Gómez en la comisión del caso Koldo abierta en el Senado. Ello, después de que en una entrevista recogida en exclusiva por OKDIARIO, el ex asesor de Ábalos, Koldo García, haya revelado que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino de manera activa en el rescate de Air Europa. Según Koldo, la compañía habló de compensarla por la gestión con un millón de euros.

A preguntas de la prensa en la sede nacional de los populares, el propio Tellado ha constatado que, en este momento sobre las informaciones reveladas por este periódico, sólo puede decir que no descartan «citar a Begoña Gómez». «Por lo tanto, tiempo al tiempo, la comisión seguirá avanzando como corresponde», ha agregado al respecto.

Para el número dos del PP, una vez que los máximos colaboradores de Sánchez en la campaña de primarias han pasado por la cárcel -sólo Santos Cerdán está en este momento en libertad-, es ahora cuando estén empezando a tirar de la manta. «Entre delincuentes anda el juego, aquí todo el mundo trata de defenderse y de echarle el muerto a otros, pero la realidad es que esto es el PSOE confesando contra el PSOE», ha esgrimido.

A su juicio, es Ábalos el que, tras entrar en prisión el pasado jueves, «está facilitando una serie de informaciones que involucran a la mujer del presidente del Gobierno y, por tanto, al presidente del Gobierno». «Es José Luis Ábalos el que dice que Begoña Gómez podría haber cobrado un millón de euros por facilitar el rescate de Air Europa», ha señalado Tellado.

Con todo, ha insistido en que, a los hechos revelados por OKDIARIO, el presidente del Gobierno podría haber incurrido en «tráfico de influencias» en el rescate de la aerolínea con la intermediación previa de su esposa. Misma a la, según ha señalado Koldo en conversaciones con este medio, la propia compañía habría pensado en compensarla por su ayuda en la operación.

«La realidad es que Ábalos apunta a tráfico de influencias, tráfico de influencias del presidente del Gobierno en el rescate de Air Europa, con la intermediación de su propia mujer, de Begoña Gómez», ha argumentado. «La realidad es que Koldo apunta a cobros de comisiones de hasta un millón de euros por parte de la esposa del presidente del Gobierno», ha proseguido Tellado.

Un día después de que el PP lograra reunir en la plaza del Templo de Debod de Madrid a casi 80.000 personas -según la organización Génova-, cerca de 40.000 según datos de la Delegación del Gobierno, la expectación ha sido máxima en la sala de prensa del principal partido de la oposición. Tras señalar el que a juicio de su partido ha sido un éxito de convocatoria, ha recodado que tres de los cuatro fundadores del sanchismo ya conocen la cárcel. «Al igual que no hay dos sin tres, no hay tres sin cuatro», ha señalado, «el Uno de la trama debe dar explicaciones».