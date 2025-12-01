Koldo: «Sánchez llamaba mucho al señor José Luis Ábalos para solucionarlo»

Pedro Sánchez llamaba insistentemente a José Luis Ábalos para que solucionara el rescate de Air Europa. Así lo revela Koldo García en OKDIARIO, desvelando la presión directa desde Moncloa sobre el entonces ministro de Transportes para sacar adelante la operación millonaria. «El señor José Luis Ábalos recibía muchas llamadas en aquellos tiempos del presidente», asegura el ex asesor ministerial, quien vivió en primera persona la gestión del expediente. El mensaje era inequívoco: gestionar el problema y hacerlo bien. Una orden que el ex asesor ministerial ejecutó durante meses con visitas recurrentes a la mansión de los Hidalgo.

PREGUNTA.- ¿Qué me puede decir del rescate de Air Europa?

RESPUESTA.- Ha sido muy polémico y muy costoso, a nivel de trabajo y con una presión absolutamente brutal. Lo viví en primera persona durante todo el tiempo que duró el proceso. Fue muy intenso.

P.- ¿Por qué?

R.- Pues porque costó mucho que las cosas se hicieran bien. Yo tuve que ir, hablar y atender en muchísimas ocasiones a la familia Hidalgo para intentar resolver esa situación que, al fin y al cabo, no dependía del Ministerio de Transportes porque lo llevaba Hacienda. Pero es verdad que era un apoyo importante para que se pudiera gestionar. El señor José Luis Ábalos recibía muchas llamadas en aquellos tiempos.

P.- ¿De quién?

R.- Pues del presidente, aparte de todas las empresas y demás.

P.- ¿Y qué le decía el presidente?

R.- Yo no estaba en ese intercambio de palabras pero, por comentarios que podía entender, era muy claro: que había que gestionar el problema y hacerlo bien.