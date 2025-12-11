Última hora de la detención de Leire Díez, en directo | La UCO detiene también a Vicente Fernández y al socio de Cerdán en Servinabar
La fontanera del PSOE, Leire Díez, ha sido detenida por la Guardia Civil
La ex militante del PSOE Leire Díez ha sido detenida este miércoles y permanece en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid. Díez, conocida como la fontanera del PSOE, está imputada por delitos de cohecho y tráfico de influencias y la detención podría deberse a contratos públicos bajo sospecha.
El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, también ha sido detenido en el marco de la misma operación.
Díez está investigada por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil, con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales. La fontanera del PSOE ofrecía beneficios judiciales a cambio de información sensible contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.
Antxon Alonso detenido por la UCO
El tercer detenido por la UCO es Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán y pieza clave para abrir líneas de comunicación entre el PSOE y partidos nacionalistas como el PNV y EH Bildu. Alosno, además, firmó una escritura privada por la que Cerdán pasaba a tener un 45% de las participaciones de Servinabar.
¿Dónde se encuentra Leire Díez?
Tras su detención, Díez se encuentra en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en el municipio de Tres Cantos. En su entorno más cercano ha dejado claro en las últimas jornadas que no va a ser el chivo expiatorio y que, de verse acorralada judicialmente, tiene «mucho que contar» sobre cómo funcionan las cosas.
¿Quién es la abogada de Leire Díez?
Eva Bejarano es la encargada de defender a Leire Díez en los procedimientos judiciales en los que está imputada y, además, la abogada ha argumentado en diversas ocasiones que las grabaciones que implican a su clienta vulneran «derechos fundamentales» como la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
Contratos en Enusa
Otro de los focos de la investigación a Leire Díez apuntaría a contratos en Enusa, empresa perteneciente a la SEPI donde la ex militante socialista trabajó entre 2018 y 2021. La propia Díez reconoció durante su declaración como imputada el pasado 17 de noviembre que en 2018 dio «el salto a la empresa pública» cuando empezó en Enusa, «tras un previo proceso de selección», incorporándose como «técnico de comunicación».
Registros en la aerolínea Plus Ultra
Las autoridades están registrando la sede de la aerolínea Plus Ultra, ubicada en Alcobendas, Madrid.
No es la primera vez que emerge Correos en las tramas del PSOE
No es la primera vez que emerge Correos en las tramas del PSOE. La polémica ya giró en torno al contrato de Correos con Sortis, una empresa de consultoría tecnológica. Se trataba de un contrato de dos millones de euros con la sociedad con lazos con Panamá de Israel Pilar, un empresario de la órbita de la trama Koldo de presuntas comisiones, corrupción y adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia.
La UCO investiga contratos en Correos cuando la presidía el íntimo de Sánchez, Juanma Serrano
La UCO de la Guardia Civil, junto con la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, ha abierto una investigación sobre irregularidades en contratos públicos durante la etapa de Juan Manuel Serrano como presidente de Correos, según han confirmado a OKDIARIO fuentes conocedoras del caso.
Serrano, conocido por ser el gran amigo íntimo de Pedro Sánchez y su antiguo jefe de gabinete en el PSOE, dirigió la empresa pública postal entre 2018 y diciembre de 2023, periodo en el que acumuló pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros.
Tercera persona detenida «relevante de la esfera pública»
La Guardia Civil detuvo este miércoles por la noche a una tercera persona «relevante de la esfera pública» en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos, según ha avanzado la Cadena SER.
El PSOE se desmarca
La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, recalcó este miércoles que Leire Díez ya «no es militante» del partido y ha mostrado su respeto por el trabajo de la Benemérita y de la Justicia. En los pasillos del Congreso, Mínguez ha hecho esta valoración preguntada por la detención, confirmando precisamente lo que Díez temía: que el partido se desmarcaría de ella en cuanto surgieran problemas judiciales.
Tras dejar claro que Díez «no es militante» del PSOE, Mínguez se ha limitado a manifestar el respeto «absoluto» del partido por el trabajo que está llevando adelante la Guardia Civil, así como la Justicia. «Es el tiempo de la Justicia», ha apostillado.
Leire Díez amenaza al PSOE: «Que se preparen»
Según ha podido saber OKDIARIO, momentos previos a su detención, Leire Díez lanzó en privado amenazas veladas a su entorno, advirtiendo lo siguiente: «Si el PSOE me deja tirada y me meten en la cárcel, que se preparen».
La Guardia Civil realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la ex militante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
El PP critica que Sánchez no vaya a votar al Congreso tras la detención de Leire Díez
El Partido Popular ha señalado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha acudirá presencialmente a votar en el Pleno del Congreso de los Diputados este jueves tras conocerse la detención de la fontanera socialista Leire Díez y de Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI. Sánchez ha pedido el voto telemático para acudir a una reunión con la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania poco después de conocerse las detenciones. El PP lo ha achacado a que no quiere aparecer por el Congreso para evitar dar explicaciones por las dos detenciones y por la renuncia de José Tomé, ya ex presidente de la Diputación de Lugo, por las denuncias de acosos sexual.
La reacción de Ayuso a la detención de Leire Díez: «El sanchismo se derrumba»
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también se ha sumado a las reacciones por la detención de la fontanera socialista Leire Díez y de Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI. La presidenta madrileña ha publicado en redes sociales cuatro fotos de diferentes medios con la información sobre las detenciones y de escándolos con los que se vincula a Diéz. Las fotos van acompañadas de un breve comentario: «El sanchismo se derrumba».
Leire Díez permanece en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos
La fontanera del PSOE Leire Díez permanece en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en Tres Cantos, tras su detención la tarde de este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO). La ex militante socialista y también Vicente Fernández, ex presidente del SEPI, han sido detenidos por orden de la Audiencia Nacional. El tribunal, junto a la Fiscalía Anticorrupción, investiga las presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos. Sin embargo, el caso continúa bajo secreto de sumario.
Díez también está siendo investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. La fontanera socialista, supuestamente, ofrecía favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
Bendodo señala al «podrido y acabado» Gobierno de Sánchez tras la detención de Leire Díez
Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, también se ha sumado a las reacciones de los populares tras la detención de la fontanera socialista Leire Díez y de Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI. «Los españoles no merecen esta agonía de un Gobierno podrido y acabado», ha asegurado Bendodo en sus redes sociales.
Cae la fontanera del PSOE
Cae el que fuera hombre de confianza de María Jesús Montero en el Gobierno y en la Junta de Andalucía.
Los españoles no merecen esta agonía de un gobierno podrido y acabado.https://t.co/yNN4bXifHp
— Elías Bendodo (@eliasbendodo) December 10, 2025
Ester Muñoz, tras la detención de Leire Díez: «Probablemente las cárceles se queden pequeñas»
Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha dicho este miércoles que del PSOE «no van a quedar ni las rapas» después de la detención de la fontanera socialista Leire Díez y de Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI. La portavoz popular ha asegurado que «probablemente» las cárceles españolas se queden «pequeñas» ante el «ritmo de detenciones» por los continuos «escándalos» del PSOE.
«Cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas. Y al ritmo de detenciones de socialistas o ex socialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas», ha dicho Muñoz tras el pleno del Congreso de los Diputados.
Sumar dice que la detención de Leire Díez es un caso «particular» y que no «cruza la línea»
Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, ha dicho que la detención de la fontanera socialista Leire Díez es un caso «particular». El diputado de la formación de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha asegurado que Sumar pone el límite en «la línea» de una supuesta financiación irregular.
«Desgraciadamente hay problemas de corrupción. Nosotros hemos dicho claramente cómo analizamos este problema. Todo lo que atañe a personas particulares es de particulares. En el momento que se cruce la línea y lo que aparezca es financiación a un partido, eso ya es otros términos, por supuesto», ha dicho Santiago.
Tellado retrata a Sánchez en el día negro del PSOE: «Ha hecho triplete»
Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha retratado al «partido de Sánchez y del feminista Salazar», que este miércoles «ha hecho triplete». «El día en que ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual, han sido detenidos por fraude en contratos públicos la fontanera de la cloaca, Leire Díez, y quien fue mano derecha de Montero y empleado en la empresa de Cerdán», ha dicho el popular en sus redes sociales.
Tellado ha publicado este mensaje tras conocerse la noticia de la detención de la fontanera socialista Leire Díez y de Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI.
El partido de Sánchez y del feminista Salazar hoy ha hecho triplete.
El día en que ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual, han sido detenidos por fraude en contratos públicos la fontanera de la cloaca, Leire Díez, y quien fue mano derecha de…
— Miguel Tellado (@Mtelladof) December 10, 2025
El PSOE dice que Leire Díez no es militante del partido y pide respeto a la justicia
Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha dicho que la fontanera socialista Leire Díez, detenida por la Guardia Civil este miércoles, ya no es militante del partido. La portavoz del PSOE ha pedido respeto a la justicia después de que la ex militante haya sido detenida en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos.
La noticia de la detención de Díez se ha conocido al mimo tiempo que se celebraba el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que se encontraba Mínguez. La portavoz socialista ha mostrado «respeto absoluto al trabajo» de la Guardia Civil. Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), también ha sido detenido en el marco de la misma investigación.
Las dos detenciones las ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, englobadas en la causa que sigue el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, junto con la Fiscalía Anticorrupción. Las diligencias del caso aún se encuentran bajo secreto de sumario.
Leire Díez pidió al juez anular el audio en el que dijo que era «mano derecha» de Cerdán
La defensa de la ex militante del PSOE Leire Díez ha solicitado este lunes al juez que excluya del procedimiento varias grabaciones que considera «ilegales», incluida una realizada por el fiscal Ignacio Stampa, en la que Díez se presentaba como «la persona que ha puesto el PSOE» y la «mano derecha» del ex dirigente socialista Santos Cerdán.
El escrito, presentado por la abogada de Díez, denuncia la vulneración de «derechos fundamentales», como el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. La defensa argumenta que estas grabaciones forman parte de una «investigación extraprocesal» iniciada por el fiscal «sin denuncia previa», sin «datos objetivos» de la comisión de un delito y sin «autorización judicial», con el supuesto objetivo de llevar a cabo una investigación prospectiva.
Conexión con la empresa de Santos Cerdán
Vicente Fernández Guerrero, además de ex presidente de la SEPI, es directivo de Servinabar 2000 SL, la empresa vinculada a Santos Cerdán que es objeto de investigación por las presuntas comisiones vinculadas a la trama del PSOE. El detenido junto a Díez es arrendatario del piso franco en el que se reunían las cloacas y llegó a Servinabar a propuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que le trajo de Andalucía para que ocupara uno de los puestos más codiciados de la sociedad.
Por qué llaman ‘fontanera’ a Leire Díez
El apodo de «fontanera» del PSOE no es casual ni peyorativo en el caso de Leire Díez. En los círculos políticos, este término se utiliza para describir a aquellas personas que se encargan de «arreglar las tuberías» del partido, es decir, resolver los problemas internos, gestionar las crisis y mantener la cohesión organizativa.
Díez ha ganado esta denominación por su habilidad para solucionar conflictos internos, mediar entre diferentes corrientes del partido y mantener la disciplina organizativa. Su trabajo, aunque poco visible públicamente, es fundamental para el funcionamiento del aparato socialista.
El ex presidente de la SEPI logró que el Gobierno diera 48 millones a una empresa que pagó a la ‘trama Cerdán’
Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI y detenido este miércoles por la Audiencia Nacional tras trabajar para Servinabar (la empresa de Santos Cerdán y Antxón Alonso), maniobró presuntamente para la concesión de un préstamo público de 48,7 millones de euros desde la SEPI a la armamentística vasca SAPA.
La operación se formalizó en diciembre de 2022, cuando Fernández Guerrero ya figuraba en la nómina de la mercantil asociada al ex dirigente socialista Santos Cerdán y al empresario vasco Antxón Alonso. Se trata de la sociedad investigada por pagar mordidas de contratos públicos en la trama Koldo. Precisamente SAPA le pagó 145.200 euros a Servinabar entre 2021 y 2022.