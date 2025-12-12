Dimite el alcalde socialista de Belalcázar tras decir a una empleada: «¿Me dejas que te lo coma?»

El alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha presentado este viernes su dimisión y ha anunciado la entrega inmediata de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras salir a la luz una serie de mensajes de contenido sexual enviados a una trabajadora municipal, unos hechos que se remontan a marzo de 2023 y que han provocado su caída política.

Fernández Rodríguez ha comunicado su decisión a la Dirección Provincial del PSOE después de que trascendieran las acusaciones de acoso sexual formuladas por una empleada del Ayuntamiento, lo que llevó al partido a exigirle la renuncia tanto a la militancia como a sus responsabilidades públicas. El propio PSOE provincial confirmó que el ya ex regidor dio el paso tras las informaciones publicadas este viernes en distintos medios.

Según ha adelantado el diario ABC, el alcalde envió durante meses mensajes reiterados y de carácter explícito a una subordinada suya, algunos acompañados de fotografías. Entre los textos figuran expresiones como «te tengo muchas ganas», «echas de menos una buena comida de almeja» o «estoy solito en el ayunta», además de comentarios sobre su físico como «qué cuerpazo tienes» o «cada vez me gustas más».

Los mensajes, siempre según la información publicada, comenzaron en marzo de 2023 y se prolongaron hasta los primeros meses de este año. Ante la falta de respuesta de la trabajadora, el entonces alcalde insistía con reproches como «qué mala eres para contestar» o «dónde te has metido». En uno de los intercambios, llegó a preguntarle «¿me dejas que te lo coma?», pese a que ella le pidió que dirigiera ese tipo de comentarios a otra mujer.

La reiteración de los mensajes continuó incluso sin respuesta por parte de la empleada, con escritos enviados a distintas horas del día en los que el alcalde le decía «¿te espero esta tarde?» o «te espero o me gasto el dinero», además de insistir en que se encontraba solo en el Ayuntamiento. Las informaciones señalan que esta trabajadora no sería la única destinataria de este tipo de comunicaciones.