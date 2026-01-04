Los aficionados podrán dejarle su mensaje a la familia de Miquel Contestí

Moviment Mallorquinista organiza la iniciativa en el café del poliesportiu Son Moix

Será un libro en el que los mallorquinistas podrán escribir sus mensajes

Mallorca
Miquel Contestí.
Tomeu Maura

Los aficionados podran dejarle hoy su mensaje a la familia de Miquel Contestí escribiendo su despedida al presidente en un libro que pondra a su disposición Moviment Mallorquinista, que es quien ha organizado una iniciativa que se llevará a cabo antes del partido de hoy ante el Girona en la cafetería del Poliesportiu Son Moix.

 

Mientras tanto, el club, al que le están cayendo palos desde todas las redes sociales por haberse negado a organizarle un homenaje en vida a Miquel Contestí -el propio Moviment Mallorquinista publicó ayer un durísimo comunicado contra el CEO Alfonso Díaz-, anunció que quedan suspendidos los prolegómenos habituales dentro del Estadi Mallorca Son Moix en día de partido, así como el acto protocolario previsto. «Antes del inicio del encuentro, entre otros homenajes, se guardará un minuto de silencio en memoria de D. Miquel Contestí», afirmó el departamento de comunicación.

