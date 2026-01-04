Los aficionados podrán dejarle su mensaje a la familia de Miquel Contestí

Los aficionados podran dejarle hoy su mensaje a la familia de Miquel Contestí escribiendo su despedida al presidente en un libro que pondra a su disposición Moviment Mallorquinista, que es quien ha organizado una iniciativa que se llevará a cabo antes del partido de hoy ante el Girona en la cafetería del Poliesportiu Son Moix.

🖤 En memòria de D. Miquel Contestí Demà durant la prèvia del partit, al nostre stand hi haurà un llibre a disposició de tots per poder dedicar unes paraules de despedida. Posteriorment, el llibre serà entregat a la seva família. Mallorquinistes, vos esperam a la Cafetería… — Moviment Mallorquinista (@MMallorquinista) January 3, 2026

Mientras tanto, el club, al que le están cayendo palos desde todas las redes sociales por haberse negado a organizarle un homenaje en vida a Miquel Contestí -el propio Moviment Mallorquinista publicó ayer un durísimo comunicado contra el CEO Alfonso Díaz-, anunció que quedan suspendidos los prolegómenos habituales dentro del Estadi Mallorca Son Moix en día de partido, así como el acto protocolario previsto. «Antes del inicio del encuentro, entre otros homenajes, se guardará un minuto de silencio en memoria de D. Miquel Contestí», afirmó el departamento de comunicación.