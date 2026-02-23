El Gobierno de Pedro Sánchez ha premiado con un vicerrectorado a Mariola Urrea Corres, coautora de la ponencia política del PSOE de 2017. El Ejecutivo ha nombrado a la profesora para ocupar el vicerrectorado de Internacionalización y Relaciones Institucionales en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, encabezado por Diana Morant, y afín al Ejecutivo socialista.

La cartera de Ciencia ha firmado el nombramiento de los nuevos vicerrectores, entre los que está el nombre de Urrea Corres. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente la relación de todos los profesores que ocuparán estos cargos.

Urrea Corres está entre los profesionales que aparecen como autores de la Ponencia de política del PSOE en 2017, el período de transición entre las dos etapas de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE.

La profesora se describe en el documento de la formación socialista como licenciada en Derecho y doctora por la Universidad de La Rioja, de la que además era profesora titular de Derecho Internacional Público en el Departamento de Derecho.

En ese documento aparece junto al nombre de Borja Cabezón, actual miembro de la Secretaría de Organización del PSOE que ha sido señalado por haber utilizado un entramado societario de ingeniería fiscal para reducir el pago de impuestos en España, según publicó El Confidencial.

Además de la mencionada docente, está María Begoña Aguado Orea, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ocupará el vicerrectorado de Investigación, postgrado y aprendizaje permanente. Ésta tomó posesión como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Aun así, Aguado Orea aparecía como independiente en estas listas.

Si bien los currículos de estos profesionales atestiguan las capacidades necesarias para los cargos que ocupan, resulta llamativo que la mitad de los profesores escogidos para estos cargos tengan vinculación, de diferente manera, con el principal partido del Gobierno de Pedro Sánchez.

Vínculo entre la UIMP y Sánchez

La relación de este centro universitario con el Gobierno se atestiguó después de que Sánchez colocara en el año 2021 a Carlos Andradas al frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Éste, siendo rector de la Universidad Complutense, avaló la idoneidad de la mujer del presidente, Begoña Gómez, para codirigir un máster pese a no ser licenciada.

En 2018, en plena controversia por su posición en la cátedra, Andradas remitió una carta a OKDIARIO en la que respaldó la designación de Begoña Gómez en la codirección de un máster propio «como persona externa a la UCM», por haber participado en él «desde su inicio, en virtud de su experiencia y conocimiento en el campo»; esto es, «desde el curso 2014-2015», decía el escrito. Para entonces, Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE y jefe de la oposición.

Andradas afirmó en su misiva que estos títulos propios contaban con «rigurosos controles previos a la aprobación de los cursos y con los mejores profesionales, en todas las ramas de conocimiento y con la pluralidad de planteamientos, la ecuanimidad e independencia que intentamos que caracterice a nuestra institución y de las que nos sentimos orgullosos». Asimismo, expresó su condena enérgica a «cualquier intento de desvirtuar la labor que se desempeña en la Universidad Complutense».

Además, el rector de la UIMP también apoyó expresamente al cabeza de lista del PSOE, el ex ministro Ángel Gabilondo, en las elecciones autonómicas de Madrid de 2019. Andradas fue uno de los firmantes de un manifiesto que suscribieron más de 400 investigadores, profesores, catedráticos y ex rectores bajo el título Universitari@s y Científic@s con Gabilondo, y a favor de «una universidad pública y un sistema de conocimiento de calidad y al servicio de los ciudadanos».

Andradas ha ocupado esta posición hasta enero de este año, cuando el BOE publicó el cese del todavía rector y nombró en su lugar a Ángel Pelayo, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria (UC) desde 2015, y desde 2018 hasta la actualidad ha sido decano de la Facultad de Derecho de la propia UC.