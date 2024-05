El Gobierno de Pedro Sánchez puso en el año 2021 a Carlos Andradas al frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sánchez colocó a Andradas al timón de la UIMP después de que éste, siendo rector de la Universidad Complutense, avalara la idoneidad de la mujer del presidente, Begoña Gómez, para codirigir un máster pese no ser licenciada.

En concreto, el Consejo de Ministros, bajo presidencia de Pedro Sánchez, en su reunión del 5 de octubre de 2021 nombró a Andradas nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo «a propuesta del Ministerio de Universidades y en concordancia con el acuerdo tomado por el patronato de la UIMP», como comunicó entonces el departamento de Manuel Castells, ministro en ese momento por la cuota de los comunes pero cercano al PSOE. De hecho, el pasado 12 de mayo se le pudo ver junto al candidato socialista, Salvador Illa, siguiendo la noche electoral en Cataluña.

Antes de ello, el matemático Andradas fue rector de la Universidad Complutense entre junio de 2015 y junio de 2019, periodo en el que defendió en privado y en público las aptitudes de Begoña Gómez para codirigir un máster en la UCM sin tener una licenciatura oficial ni tampoco publicaciones académicas. En este caso, se trata del máster en Dirección en Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro.

En plena controversia en 2018 por estas ocupaciones de la mujer del jefe del Ejecutivo, Andradas remitió una carta a OKDIARIO donde respaldó la designación de Begoña Gómez, esposa del inquilino de la Moncloa, en la codirección de un máster propio «como persona externa a la UCM» por haber participado en él «desde su inicio, en virtud de su experiencia y conocimiento en el campo», esto es, «desde el curso 2014-2015», decía el escrito. Para entonces, Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE y jefe de la oposición.

Además, Andradas afirmó en su misiva que estos títulos propios, como el codirigido por la mujer de Sánchez, contaban con «rigurosos controles previos a la aprobación de los cursos y con los mejores profesionales, en todas las ramas de conocimiento y con la pluralidad de planteamientos, la ecuanimidad e independencia que intentamos que caracterice a nuestra institución y de las que nos sentimos orgullosos», sostenía el entonces rector. Junto a ello, expresó su rechazo y condena enérgica a «cualquier intento de desvirtuar la labor que se desempeña en la Universidad Complutense».

En agosto de 2018 estalló la polémica al conocerse que Begoña Gómez codirigía desde 2015 el citado máster en Fundraising Público y Privado para Organizaciones sin Ánimo de Lucro en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la UCM.

Así lo anunció el Instituto de Empresa (IE) cuando dio a conocer el fichaje de Begoña Gómez para dirigir su IE Africa Center con el objetivo de impulsar la innovación, liderazgo y emprendimiento en el continente africano, destacando «la experiencia de más de 20 años de la esposa del presidente en consultoría y docencia». Hasta entonces, pese a codirigir dicho máster y un curso de formación continua de Técnico de Fundraising desde el curso 2012-2013, su principal actividad profesional la había desarrollado como directiva del Grupo Inmark, consultora especializada también en la captación de fondos.

Fue en 2020 cuando pasó a codirigir el máster en Transformación Social Competitiva: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como estrategia, y a dirigir la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Si bien entonces Andradas ya no era el rector de la UCM, la institución alegó para justificar la concesión de esta Cátedra -objeto de investigación parlamentaria en el Senado a instancia del Partido Popular- los mismos motivos que esgrimió él en su etapa: su «experiencia» en este campo. Nada más. En 2022, Begoña Gómez dejó el IE Africa Center y continuó con sus tareas en la Complutense.

Licenciatura ‘fake’

A todo ello se une que la esposa de Sánchez no cuenta con una licenciatura oficial en Marketing, pese a que así lo mantenga también en su currículum. OKDIARIO ha publicado tanto la orla como el diploma de la M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios –centro privado que impartía clases en Madrid y en Málaga–, que acreditan que no era una licenciatura sino un «Título Superior en Marketing y Administración de Empresas»; es decir, un título no universitario, no homologado y, por tanto, no oficial.

De hecho, el propio director de aquella escuela, José Luis Maldonado, ya jubilado, lo reconoció en una reciente conversación con este periódico. «Era un título privado y, por tanto, no era oficial. Lo pone muy claro en el diploma que les entregábamos a los que superaban la tesina: Título Superior en Marketing y Administración de Empresas», declaró.