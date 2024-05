El juez pide a la Policía una copia legible del DNI de Begoña Gómez e insinúa presiones del fiscal

El juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha pedido a la Policía Nacional una copia legible del DNI de la mujer de Pedro Sánchez. El magistrado titular del Juzgado número 41 de Madrid ha afeado igualmente que el fiscal del caso realiza «frecuentes e inusuales visitas personales». Habla de «insistencia» del fiscal para «tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, incluso antes de ser notificadas».

La providencia judicial, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, indica a la Policía: «Visto el estado de las presentes actuaciones, a la mayor brevedad posible, remita copia autentificada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada Begoña Gómez». Lo firma el magistrado Peinado y el letrado de la administración de justicia.

Tras las dos resoluciones previas del Juzgado del caso Begoña, el magistrado vuelve a dar nuevos pasos en la investigación que realiza en diligencias previas. Ahora la Policía tendrá que facilitar al magistrado copia del documento nacional de identidad (DNI) de la esposa de Sánchez que ha sido querellada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por parte de Manos Limpias.

Por otra parte, Peinado en otra providencia, pide al letrado de la Administración de Justicia (LAJ) un informe en el que cuantifique «las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal».

Adopta esta medida «ante lo inhabitual de la actitud procesal de la Fiscalía», y agrega que lo hace «no sólo por lo singular de la interposición del recurso de apelación de manera casi automática contra el auto de incoación de las presentes diligencias» y por «la insistencia en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse».

Personaciones

Esta semana también se ha conocido que el juez que califica a Begoña Gómez de «investigada» ha admitido la personación de una nueva acusación popular, la de Movimiento de Regeneración Política de España. Se suma a Vox y a Manos Limpias, que también han pagado la fianza acordada de 10.000 euros. Detrás de esa nueva asociación que se persona en el caso Begoña está el letrado y youtuber Aitor Guisasola, cuenta con 400.000 suscriptores y ejerció de acusación popular en el caso Neurona ligado a Podemos. También Hazte Oír está pendiente de que se acepte la personación en el caso que se sigue en Plaza Castilla.

Cabe recordar que la decisión del juez de abrir diligencias ha contado con la oposición total de la Fiscalía que, una vez que tuvo conocimiento de que se había abierto procedimiento, presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid pidiendo que ordenase el archivo de la causa. Está pendiente la resolución de ese recurso.

Informe y citaciones

En paralelo, el juez Peinado que acaba de pedir el DNI de Begoña Gómez también está a la espera de un informe de la Intervención General del Estado sobre los contratos de la polémica y las declaraciones de seis testigos. Ha acordado citar en calidad de testigos al empresario Juan Carlos Barrabés y a otras cinco personas, entre ellas varios cargos de Red.es, una entidad pública que dio contratos a Innova Next SL, empresa del socio de Begoña Gómez.

En la providencia de la citación, el juez emplaza para el 7 de junio a partir de las 09.30 horas a Barrabés. Su nombre aparece en un informe aportado al juez por Manos Limpias en relación a cuatro contratos por importe de 10,2 millones de euros que presuntamente adjudicó el ente público Red.es a su mercantil.

El magistrado igualmente ha citado a la sede judicial el próximo 6 de junio a partir de las 11.15 horas al CEO de Red.es, David Cierco; al que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; al economista y abogado de Innovanex Luis Antonio Martín Bernardos; al director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Herández; y a Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es.

Por otra parte, el juez ha recibido un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, cuyo contenido completo no se conoce. El periódico El País ha publicado algún extracto en el que los agentes sostienen que Begoña Gómez no ha cometido indicios delictivos y que personalmente no ha recibido subvenciones públicas, como ya se sabía. En todo caso, otras fuentes subrayan que el juez va a seguir investigando ya que hay líneas de investigación que deja abierta el informe de más de 100 páginas.