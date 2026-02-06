El conseller de Sanidad inicia el proceso para denunciar ante el Supremo a la ministra Diana Morant

El conseller de Sanidad valenciano, Marciano Gómez, ha emprendido este viernes las acciones legales que anunció el pasado miércoles contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. En concreto, Gómez ha interpuesto una demanda de conciliación contra la ministra. De facto, una acción previa a la denuncia ante el Tribunal Supremo, en este caso por los presuntos delitos de atentado contra el honor, injurias y calumnias por parte de la ministra contra la persona del conseller. En caso de que Diana Morant no se avenga a la conciliación o no se presente a la misma, Marciano Gómez se dirigirá al Alto Tribunal y la denuncia será efectiva. Todos estos extremos han sido confirmados por OKDIARIO con fuentes de la Consellería de Sanidad.

El origen de las acciones judiciales emprendidas este viernes por el conseller de Sanidad contra Diana Morant hay que buscarlo en la mañana de este miércoles, cuando la también ministra de Pedro Sánchez acusó al conseller de Sanidad en unas manifestaciones a medios de «lucrarse con la privatización de la sanidad pública». Ese mismo miércoles, Marciano Gómez anunció que emprendería acciones legales contra la ministra. Ya lo ha hecho.

En concreto, Diana Morant cargó contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, con motivo del Día Mundial del Cáncer y lamentó que su apuesta sea la de mantener a un conseller de sanidad, de quien dijo que «que se está lucrando con la privatización de la sanidad pública».

El origen de la demanda de conciliación presentada por Marciano Gómez como paso previo para denunciar ante el Supremo a Diana Morant por esta grave acusación estriba en que los delitos de injurias y calumnias son perseguibles sólo a instancia de parte. Y, en el caso de las injurias, para poder sustanciar la denuncia se necesita el paso previo por ese acto de conciliación, según las fuentes jurídicas consultadas. Esto, es lo que explica que el conseller de sanidad valenciano, Marciano Gómez, haya iniciado el procedimiento para denunciar a la ministra Morant a través de una demanda de conciliación.

A partir de ahora, la demanda o papeleta de conciliación entra en el registro y reparto civil y se le asigna el juzgado correspondiente. Ese juzgado citará a Marciano Gómez y a Diana Morant para ese acto de conciliación. Allí, Diana Morant puede retractarse. En caso de no hacerlo, Marciano Gómez denunciará ante el Tribunal Supremo.