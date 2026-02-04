El conseller de sanidad iniciará acciones contra Morant por acusarle de lucrarse con las privatizaciones

Marciano Gómez, conseller de Sanidad del Gobierno valenciano de Pérez Llorca, emprenderá acciones legales contra la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, como presunta autora de un supuesto delito contra el honor del conseller y otro de injurias y calumnias. El origen de la decisión de Marciano Gómez hay que buscarlo en la mañana de este miércoles, cuando Diana Morant ha acusado a Marciano Gómez en unas manifestaciones a medios de «lucrarse con la privatización de la sanidad pública».

Diana Morant ha cargado contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, con motivo del Día Mundial del Cáncer y lamentado que su apuesta sea la de mantener a un conseller de sanidad «que se està lucrando con la privatización de la sanidad pública».

Marciano Gómez ha respondido a esas manifestaciones de Diana Morant: «Es inadmisible que una ministra del Goberno mienta y difame sin ningún tipo de pudor ni consecuencia». Ya entonces, Marciano Gómez ha advertido que si Diana Morant tenía alguna prueba de lo que había manifestado «que vaya al juzgado». Para agregar que «como no la tiene, voy a ir yo».

El conseller de Sanidad valenciano ha destacado que «la desesperación» de Diana Morant «la lleva a mentir y a difamar». A juicio de Marciano Gómez, «lo único que ha venido hoy a ofrecer» a los enfermos oncológicos valencianos es «el insulto, la calumnia, lo que en el Día Mundial del Cáncer resulta todavía más insultante».

Además, Marciano Gómez, ha apuntado que lo que los valencianos esperan de la ministra Diana Morant, es que «apoye la sede valenciana de terapias avanzadas, que no lo hace. Que financie investigaciones contra el cáncer sin que los investigadores tengan que recurrir a la iniciativa privada, que no lo hace. Y que controle el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para que no se desvíe el dinero público, que no lo hace». «En definitiva, según ha apostillado el conseller: «Que ejerza de ministra y no de candidata».