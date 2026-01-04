Denuncian por delito de odio al alcalde separatista de Manacor que escribió «fachas muertos y puta España»

Denuncian por delito de odio al alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, que escribió «fachas muertos y puta España» como colofón a la carta de despedida de un amigo recientemente fallecido y que publicitó en redes sociales.

Tras tener constancia de este mensaje, un vecino de la localidad ha interpuesto una denuncia en la Policía Nacional contra el citado alcalde «por estar en la creencia de que al ser el representante del pueblo de Manacor no debe insultar y menospreciar a la ciudadanía de Manacor y de España».

Preguntado si tiene o ha tenido algún problema personal con el citado alcalde, el denunciante no esconde «que sí que es empresario de hostelería con lo cual tiene varias denuncias contra el Ayuntamiento, por fallos y retrasos en las autorizaciones de las licencias, y que públicamente por sus redes sociales ha publicado su descontento por estos hechos».

La contestación la semana pasada al abominable mensaje del alcalde separatista de Manacor no se hizo esperar, y así se lo hizo saber una ciudadana en redes sociales.

«Me entristece profundamente leer tus palabras, tan alejadas de lo que se espera de un representante público. Desear la muerte a quien piensa diferente y despreciar al país que te ha elegido no son formas propias de un cargo institucional. Tendría que darte vergüenza. Si España te estorba, quizás no importa que sigas formando parte de su sistema. Y si decides quedarte, esperamos que sea por construir, no por dividir».

Miquel Oliver del partido separatista Mes Esquerra ha sido protagonista de numerosos mensajes con insultos a España.

De hecho este último episodio publicitado en la red social Facebook, es de idénticas connotaciones que su mensaje navideño de 2022 siendo también siendo alcalde de la capital de la comarca de Llevant en Mallorca, cuando felicitó las entrañables fiestas de Navidad con un Bon Nadal y puta España.

También dentro del equipo de gobierno de Oliver, no son pocos los ediles cortados con el mismo patrón separatista, como es el caso del delegado de la Policía Local de este municipio de 50.000 habitantes, Sebastià Llodrà. Hace escasas fechas, en concreto el pasado mes de septiembre, este concejal calificó de «terrorista» la bandera de España en redes sociales.