El PP pide que Marlaska comparezca por los barcos obsoletos de la Guardia Civil que destapó OKDIARIO

El Partido Popular (PP) ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados, a raíz de la información de OKDIARIO en la que se expone que el Tribunal de Cuentas ha señalado al Ministerio por forzar a la Guardia Civil a utilizar barcos «más allá de su vida útil» en materia de vigilancia en la lucha contra el narcotráfico o la inmigración ilegal.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, firma una petición de comparecencia en el Pleno de la Comisión de Interior de la Cámara Baja, dirigida a Marlaska, al que pide «dar cuenta de las medidas que va a adoptar tras el Informe de Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, durante los ejercicios de 2021, 2022 y 2023, que ha confirmado que faltan recursos para combatir el narcotráfico en la provincia de Cádiz».

Junto a la petición de comparecencia en la Comisión de Interior, las diputadas Ana Vázquez, Gema Pérez e Irene Garrido, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presentan dos preguntas al Gobierno, dirigida a Marlaska bajo el siguiente objeto.

«El Tribunal de Cuentas, en el Informe de Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, durante los ejercicios de 2021, 2022 y 2023, ha confirmado que faltan recursos para combatir el narcotráfico en la provincia de Cádiz. Una apreciación que contrasta con el discurso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que responde siempre a las críticas y demandas con números y sumas de inversión y resultados del Plan Especial del Campo de Gibraltar y el Plan Carteia».

«En dicho informe se sostiene que un 83% de estas embarcaciones, ‘imprescindibles para el desarrollo de las vigilancias’, han superado su periodo de vida útil, ‘una circunstancia que ha determinado un porcentaje de inoperatividad muy elevado (que supera el 40% en 2024, en el 50% las unidades de esa categoría)’», exponen las diputadas del Partido Popular.

Por tanto, desde el GPP piden conocer «qué tiene previsto realizar el Gobierno para dar cumplimiento a las objeciones y observaciones tras los malos resultados del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas». Así mismo, también requieren saber si Marlaska «va a incrementar de manera real los medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico».

Marlaska, señalado por los barcos

El Tribunal de Cuentas señaló al Ministerio del Interior por forzar a la Guardia Civil a utilizar barcos «más allá de su vida útil». Esta situación «limita su operativa» en materia de vigilancia marítima. Entre las competencias de estas embarcaciones se encuentra la lucha contra el narcotráfico o la inmigración ilegal, como denuncia el órgano fiscalizador de las cuentas públicas.

«El Servicio Marítimo de la Guardia Civil afronta una situación en la que, a principios de 2025, el 47% de las embarcaciones estaban operando más allá de su periodo teórico de vida útil», se expone de forma explícita en el Informe de Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Los datos son demoledores, ya que en algunos tipos de embarcaciones, una gran mayoría de ellas han superado el tiempo que deberían estar funcionando. «En una categoría de embarcaciones, imprescindible para el desarrollo de la vigilancia, el 83% de las naves en servicio han superado su periodo de vida útil», expone el informe del Tribunal de Cuentas.