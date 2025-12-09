El PP exige a Montero explicaciones sobre las mujeres víctimas de acoso sexual del PSOE

El PP andaluz (PP-A) ha expresado este martes su apoyo a las mujeres «víctimas de presunto acoso en el seno del PSOE» y ha exigido a la secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dé explicaciones sobre «por qué ha ocultado» estos casos, algunos de ellos ocurridos en sedes del partido y del Gobierno.

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha trasladado «respeto, apoyo y cercanía» a las mujeres que «en los últimos meses han dado un paso valiente al frente» para denunciar situaciones de acoso dentro del PSOE, y ha recordado que se han producido casos «en la sede del Gobierno, en la Moncloa, como en la sede del partido y también recientemente en Torremolinos».

Jurado ha cargado directamente contra María Jesús Montero, asegurando que «teniendo conocimiento» de estas denuncias, «optó por callar». Según ha afirmado, «quien debía haber impulsado la protección y reparación de estas mujeres era ella» y ha preguntado «qué mensaje está enviando a las mujeres andaluzas, si ella es la primera que no ha defendido, no ha cuidado, no ha protegido y no ha hecho que se cumplan todas las sanciones».

La dirigente popular ha acusado al PSOE-A de haber «tolerado y ocultado» situaciones de acoso, afirmando que «han tenido delante de sus narices a hombres sobrepasándose, hostigando y menospreciando a mujeres, y eligieron callar y mirar para otro lado». Por ello, ha reclamado «colaboración plena con la justicia y ejemplaridad política sin excusas».

Jurado también ha vinculado estos hechos con un «nuevo escándalo» que salpica al número 3 del PSOE-A, Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas, al estar siendo investigado su ayuntamiento por pagar 2.000 euros mensuales a Francisco Salazar «mientras trabajaba para Pedro Sánchez». Ha cuestionado si el PSOE andaluz de Montero «sigue poniendo la mano en el fuego» por Salazar y por otros implicados como Antonio Hernández.

Ha añadido que estos casos, sumados a otros escándalos que afectan al Gobierno central, como «la amnistía, la condena del fiscal general del Estado, los casos de corrupción que señalan a la familia del presidente Pedro Sánchez», «hacen insostenible» al Ejecutivo actual. Ha acusado al Gobierno de haber convertido «su supervivencia política en su única prioridad».

Desde el PP-A han insistido en que no piden «declaraciones», sino «explicaciones claras» a Montero por su silencio ante estas denuncias. Según Jurado, «estos hechos están afectando directamente a la confianza de los españoles en las instituciones y en quienes las dirigen».