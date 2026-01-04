Sumar, formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido la creación de «especialidades docentes» en eonaviego, a medio camino entre el bable y el gallego, también llamado gallego de Asturias, por su parecido con la lengua de la autonomía vecina, que apenas hablan 45.000 personas en la zona del Principado que colinda con Galicia.

La formación magenta ha presentado en el Congreso una iniciativa «relativa a la creación de las especialidades docentes de lengua asturiana y eonaviego dirigida al Gobierno». Se trata de una pregunta parlamentaria suscrita por el diputado de Sumar Rafael Cofiño, en la que expresa la voluntad de la formación respecto a dar visibilidad a ambas lenguas.

El representante del partido de Yolanda Díaz se interesa por conocer las iniciativas propuestas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ahora encabezado por Milagros Tolón, para «realizar los cambios normativos pertinentes para incorporar la posibilidad de crear especialidades docentes de lenguas propias que, sin ser cooficiales, cuenten con reconocimiento jurídico e implantación curricular».

Y ahonda en que esto tendría como objetivo el establecimiento de «las bases para la creación de las especialidades docentes de lengua asturiana y eonaviego». Todo ello con la finalidad de «garantizar la estabilidad y el reconocimiento profesional del personal docente».

300 docentes temporales

Y es que el político de Sumar asegura que el sistema educativo asturiano tiene más de 300 docentes de asturiano y eonaviego que se encuentran «trabajando en condiciones precarias» porque están contratados a media jornada y de forma interina.

«Incumple la normativa europea que prohíbe el abuso de la temporalidad y demanda medidas efectivas para la estabilización», añade la iniciativa de Sumar. Algo que, apostilla, «se acentúa al no contar la lengua asturiana con la especialidad docente, lo que impide que el profesorado pueda obtener una plaza estable a través de un concurso-oposición bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Por otro lado, añade que estos profesores desempeñan su labor «dentro del horario lectivo» y con «las mismas funciones que el resto del profesorado de otras especialidades». También indica que cuentan con «la misma formación académica».

Por todo ello, incide en que «debido a la ausencia de especialidad docente, no existen puestos en las plantillas orgánicas, aunque la asignatura está presente en el sistema educativo asturiano desde el curso 1984-1985».

«Este profesorado lleva más de 30 años desempeñando su función, sufriendo una situación de incertidumbre y agravios en relación con el profesorado de otras especialidades», lamenta.

De ese modo, el diputado de Sumar considera que existe una solución «sencilla» para asegurar «el respeto a los derechos laborales del profesorado de esta asignatura». Y sería reconocer «de manera equitativa» su enseñanza a la de las lenguas que son cooficiales.

Modificaciones legales

El político del partido de Yolanda Díaz propone un cambio en varios decretos: entre ellos, los que regulan las especialidades docentes de los cuerpos de Maestros, de Profesorado de Educación Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Todo ello «con el fin de incorporar la posibilidad de crear la especialidad docente de lenguas propias que, sin ser cooficiales, tengan reconocimiento jurídico e implantación curricular. Entre ellas, la lengua asturiana y el eonaviego.

Cofiño señala que Asturias ya regula la enseñanza de estas lenguas y que la legislación nacional permite a las autonomías reglar la docencia en lenguas que no son cooficiales.

En definitiva, considera que «deben articularse procesos para asegurar la igualdad de condiciones laborales para todos los cuerpos y especialidades y garantizar el acceso a la función docente bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad».

El Parlamento asturiano ya rechazó el pasado verano una reforma del Estatuto de Autonomía para incluir la oficialidad del asturiano y del eonaviego. Esta medida necesitaba de una mayoría reforzada de 27 de los 45 diputados, pero los votos a favor PSOE, IU y Podemos no fueron suficientes tras el rechazo de PP, Vox y Foro.

Desde el PP recordaron entonces que su postura era «clara»: «Asturiano, sí, obligatoriedad, no». «Libertad para su uso, promoción para su conservación y voluntariedad para su aprendizaje», subrayó el diputado del PP José Luis Costillas.