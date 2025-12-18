El partido de Yolanda Díaz, Sumar, da oxígeno al PSOE de Pedro Sánchez y pide tomar medidas disciplinarias contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por tener una actitud «permisiva» con los casos del PP. Concretamente, ha criticado su «falta de diligencia» en el caso en el que se investiga al ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el Gobierno popular de Mariano Rajoy.

El diputado de Sumar y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, ha firmado una pregunta parlamentaria para respuesta por escrito del Ejecutivo sobre las previsiones del Gobierno «acerca de investigar disciplinariamente la falta de acción o la permisividad de la UCO con el caso Montoro».

La iniciativa presentada por el colega de coalición de Yolanda Díaz recuerda que la causa contra el exministro de Hacienda «sigue pendiente de la decisión que adopte la Audiencia Provincial de Tarragona sobre los recursos presentados por las defensas tras levantarse el secreto del sumario».

Sumar se hace eco de la posición de la Fiscal Anticorrupción del caso, Carmen García Cerdá, que aseguró que esperaba que la Unidad Central Operativa realizara un mayor trabajo respecto a la inspección de las 200 cuentas que se habían señalado como sospechosas en la investigación.

La formación de Díaz cree que los guardias civiles de esta unidad no tienen «interés» por la línea de investigación «que indicaba la utilización por Montoro y su equipo de datos fiscales confidenciales para atacar a adversarios políticos y rivales personales». «A falta de lo que decida la Audiencia Provincial de Tarragona, esas maniobras han quedado por ahora fuera de la investigación judicial», asevera Santiago en su iniciativa.

Sumar, contra Antonio Balas

Por otro lado, censuran también que el Consejo de Ministros haya «concedido el ascenso a general de brigada al coronel Rafael Yuste, actual máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil». Sobre todo porque pensaban, a ojos del partido magenta, que su puesto lo iba a ocupar una persona con mala prensa en el Gobierno de PSOE y Sumar: Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.

Un equipo de fontaneros del PSOE encabezado por la militante socialista Leire Díaz pidió información sobre Balas a Alejandro Hamlyn, un empresario investigado en la Audiencia Nacional en el marco de una operación contra el fraude por hidrocarburos. En un audio, desvelado por El Confidencial, Díez aseguraba que quería «matar» civilmente al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.

«Será necesario el nombramiento de un nuevo coronel, siendo uno de los candidatos posibles el anteriormente mencionado Teniente Coronel Antonio Balas», lamentan desde Sumar, si bien, finalmente, el elegido ha sido el coronel Pedro Merino. «Objetivamente, ha podido contribuir a garantizar la impunidad del exministro Cristóbal Montoro», acusa la formación de Yolanda Díaz.

Por todo ello, interroga al Ejecutivo si «va a investigar disciplinariamente el Gobierno la falta de acción o la permisividad de la UCO con el caso Montoro». Es decir, señala a la Guardia Civil por no realizar la investigación que desde el partido de Yolanda Díaz esperaban que hiciera. Un ímpetu que no exige a la Benemérita en la misma medida para la trama que afecta al partido con el que están coaligados para mantener a Sánchez en La Moncloa.

Además, se interesa por saber si «se ha investigado si ha existido permisividad para garantizar la impunidad de personas poderosas –económica y políticamente–, en esta actuación de la policía judicial».

Por último, eleva dudas sobre si «corresponde otorgar un ascenso a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso Guardia Civil», acusándole de actuar con «permisividad o falta de diligencia ante delitos de corrupción perpetrados por altos cargos del Partido Popular».