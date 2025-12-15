El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha cerrado este lunes un acuerdo con CCOO y UGT y sin la CEOE para ampliar a diez días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar y para poner en marcha dos nuevos permisos, uno de hasta 15 días laborales para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en la eutanasia.

Se trata de un nuevo pacto de Yolanda Díaz exclusivamente con una parte del diálogo social, los sindicatos, y vuelve a golpear a las empresas. La patronal, CEOE, se opuso desde el principio a esta medida si la pagaban las empresas.

El futuro de este acuerdo está en el aire ya que tendrá que ser aprobado primero por el consejo de ministros y después necesitará ser refrendado por una mayoría en el Congreso, donde el voto de Junts volverá a ser definitivo.

Al tratarse de una modificación del Estatuto de los Trabajadores, el real decreto que apruebe el consejo de ministros necesitará ser aprobado en el Congreso por los grupos parlamentarios.

Y ahí es donde confía la CEOE que Yolanda Díaz vuelva a ser derrotada, como ya ha pasado con la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales.

El número dos de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha cargado contra la CEOE en una rueda de prensa tras la reunión. «Es una pena, y lo vuelvo a decir, que la patronal española no esté en este acuerdo. Es incomprensible. Tendrán que decir a los empresarios y a las personas trabajadoras de este país por qué se han auto excluido de una regulación que pone a nuestro país en la modernidad de lo que hacen el resto de países de Europa y cómo se puede mostrar un grado de insensibilidad», ha expuesto.

Para el ‘número dos’ de Trabajo, este acuerdo debería haber sido de «todos», pero la patronal no ha querido estar por «cálculos que no se entienden cuáles son, pero que no tienen que ver con la productividad, no tienen que ver con el absentismo o no tienen que ver con la cultura del esfuerzo».

A pesar de ello, ha asegurado que este no es un acuerdo «menos importante y decisivo». «Que la patronal no esté no le resta importancia», ha aseverado.

En este sentido, el secretario de Estado ha pedido a la patronal española que, en lugar de perseguir trabajadores enfermos, se dedique a mejorar el bienestar de las empresas y de los trabajadores del país.

«No hay que perseguir a aquel que enferma, lo que hay que evitar es que los trabajadores y las trabajadoras enfermen. ¿Y sabe cómo enferman los trabajadores? Precisamente cuando tienen que volver a su puesto de trabajo a los dos días de que les fallezca un hijo», ha añadido.

Tras el pacto por el permiso de fallecimiento, la eutanasia y los cuidados paliativos, Yolanda Díaz va ahora a por el acuerdo sólo con los sindicatos para subir el salario mínimo de nuevo en 2016.

La reunión es mañana martes y los sindicatos han pedido un incremento del 7,5% si cotiza en el IRPF, la patronal un 1,5% -como los funcionarios- y el grupo de expertos de Trabajo ha recomendado que suba en 2026 hasta un 4,7% si Hacienda obliga finalmente a que tribute. Si no, recomienda un incremento del 3,1%.

De nuevo las diferencias entre Trabajo y la patronal son insalvables, y Yolanda Díaz ha cruzado reproches con Antonio Garamendi, presidente de CEOE.